STRAŠNA ISTINA O POŽARU U KRAN MONTANI: Otkriven veliki propust nakon tragedije

GRADONAČELNIK Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je danas da bar Konstelation, u ikome je u novogodišnjoj noći došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbednosne provere ili revizije pet godina.

On je na konferenciji za medije rekao da nema odgovor zašto to nije učinjeno, prenosi Bi-bi-si.

Kako je rekao grad trenutno razmatra nekoliko tačaka lokalnih zakona i objašnjava da svake godine gradski službenici sprovode pregled objekata poput barova i procenjuju u kojim područjima može da dođe do požara, uključujući kuhinje.

On je rekao da je predmet istrage u vezi sa požarom i da li su se aparati za gašenje požara redovno održavali.

"Zakon ne uključuje razmatranje materijala na plafonu za neutralizaciju buke - rekao je on.

Prema njegovim rečima, dvorana bara je izgrađena 1977. godine, a vlasnik je 2015. godine zatražio proširenje objekta kako bi uključio spoljnu, natkrivenu terasu, što je i odobreno.

Nakon što je taj posao završen, inspektori su ušli da ga procene - ali su se fokusirali na spoljni prostor, a ne na ono što je promenjeno unutra.

- Žalimo zbog toga - dugujemo to porodicama i prihvatićemo odgovornost. Tim od samo pet ljudi obavlja ogroman posao i vrše provere u tom području, brinući se o više od 10.000 zgrada, uključujući restorane i hotele - rekao je on.

Ipak, kaže, neće podneti ostavku nakon nesreće.

- Ne podnosim ostavku, ne, i ne želim - rekao je gradonačelnik i dodao da su on i njegovi zvaničnici izabrani od strane građana Kran Montane i da "neće da napuste brod", kao i da su tu da pomognu stanovnicima. U nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći, poginulo je 40, a povređeno 116 osoba, među kojima i četiri državljana Srbije.

