Svet

MADUROVOJ SUPRUZI AMERIKANCI IZLOMILI REBRA TOKOM OTMICE: Predsednik Venecuele hramlje, traže medicinsku pomoć

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 20:06

UHAPŠENI (oteti) lider Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores izvedeni su danas pred sud u Njujorku.

МАДУРОВОЈ СУПРУЗИ АМЕРИКАНЦИ ИЗЛОМИЛИ РЕБРА ТОКОМ ОТМИЦЕ: Председник Венецуеле храмље, траже медицинску помоћ

Foto Tanjug/AP

Kako su novinari CNN-a primetili, Madurova žena imala je zavoj na glavi, a njen advokat tvrdi da je tokom otmice zadobila prelom rebra.

Silija Flores zadobila je "ozbiljne povrede" tokom hapšenja od strane američkih snaga, rekao je njen advokat tokom saslušanja, a prenosi CNN.

Naime njen advokat Mark Doneli, rekao je saveznom sudiji koji vodi njen slučaj, da je Floresova zadobila "značajne povrede" ovog vikenda kada je hapšena u Venezueli tokom američke vojne operacije.

Advokat, Doneli, rekao je višem američkom okružnom sudiji Alvinu Helerstajnu da je njegova klijentkinja zadobila " povrede tokom otmice" ovog vikenda i sugerisao da možda ima prelom rebara ili teške modrice i da bi trebala da bude podvrgnuta lekarskom pregledu.

ZAVOJ NA GLAVI

Novinari CNN na sudu su videli zavoje na Silijinoj glavi tokom sudskog postupka, na kome su se Silija Flores i njen suprug Nikolas Maduro, svrgnuti venecuelanski predsednik, izjasnili da nisu krivi za niz optužbi na sudu u Njujorku.

MADURO ŠEPA

Njih su na suđenje dovezli helikopterom, a pratilo ih je nekoliko agenata Američke agencije za suzbijanje droga (DEA). Maduro i supruga bili su odeveni u neku vrstu zatvorske odeće, a na nogama je Silija imala crne patike, a Maduro crvene i moglo se primetiti da je izgledalo kao da blago šepa.

(Blic.rs/CNN)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 19

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju

TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju