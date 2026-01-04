Svet

ŠOK IZ BELE KUĆE: Grenland u bojama američke zastave (FOTO)

Novosti online

04. 01. 2026. u 22:33

SUPRUGA zamenika šefa kabineta Bele kuće Stivena Milera, Kejti, objavila je mapu Grenlanda u bojama američke zastave sa natpisom „uskoro“.

ШОК ИЗ БЕЛЕ КУЋЕ: Гренланд у бојама америчке заставе (ФОТО)

Foto Tanjug/AP/Emil Stach

- Samo prijateljski podsetnik u vezi sa SAD i Kraljevinom Danskom: mi smo bliski saveznici i moramo nastaviti da sarađujemo kao takvi. Bezbednost SAD je takođe bezbednost Grenlanda i Danske. Grenland je već deo NATO-a - prokomentarisao je Jesper Miler Serensen, ambasador Danske u Vašingtonu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice
Svet

3 20

uživoDAN POSLE OTMICE PREDSEDNIKA VENECUELE: Zloslutne pretnje Trampa i Rubija - Proći će gore od Madura; Sin: Istorija će pokazati ko su izdajice

U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, u subotu ujutro odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni i helikopteri. Naakon toga stigla je objava predsednika Donalda Trampa da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje u operaciji "Operation Absolute Resolve".

04. 01. 2026. u 09:55 >> 00:53

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće

ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće