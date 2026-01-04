ŠOK IZ BELE KUĆE: Grenland u bojama američke zastave (FOTO)
SUPRUGA zamenika šefa kabineta Bele kuće Stivena Milera, Kejti, objavila je mapu Grenlanda u bojama američke zastave sa natpisom „uskoro“.
- Samo prijateljski podsetnik u vezi sa SAD i Kraljevinom Danskom: mi smo bliski saveznici i moramo nastaviti da sarađujemo kao takvi. Bezbednost SAD je takođe bezbednost Grenlanda i Danske. Grenland je već deo NATO-a - prokomentarisao je Jesper Miler Serensen, ambasador Danske u Vašingtonu.
