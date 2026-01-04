DEJSTVA SAD TREBA OSUDITI Fico: Američka akcija u Venecueli ─ naftna avantura
SLOVAČKI premijer Robert Fico nazvao je dejstva SAD u Venecueli naftnom avanturom koju treba osuditi.
-Iako ne možemo ništa da uradimo, čak ni simbolično, a ja neću učiniti ništa neprimereno, moram nedvosmisleno da osudim i odbacim ovu najnoviju američku naftnu avanturu, čak i po cenu da moj jasan i dosledan stav potencijalno može privremeno da politički pogorša slovačko-američke odnose, rekao je Fico u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama.
Fico je izrazio žaljenje što su Ujedinjene nacije trenutno „na kolenima“, a Savet bezbednosti UN, bez reforme i jačanja svojih ovlašćenja – slab.
-Velike sile danas rade bukvalno što požele; potpuno su izbrisale postojanje međunarodnog prava i potrebu da se ono poštuje, ocenio je Fico.
Slovački premijer takođe je optužio Evropsku uniju za licemerje i nesposobnost.
„Ako Slovačka, osim jasnih izjava, ne može ništa da učini da ispravi ovo grubo kršenje međunarodnog prava, onda postoji jedna institucija koja ima tu moć, ali ona je nesposobna i licemerna. Ta institucija je Evropska unija“, naglasio je Fico.
Prema njegovim rečima, kada bi Evropska unija iskoristila svoj postojeći potencijal, njen „glas bio bi veoma jak“.
-Godinama pozivam Evropsku uniju da ima sopstvenu spoljnu politiku, da se oslobodi totalnog uticaja Sjedinjenih Američkih Država, zaključio je slovački premijer.
Fico je u subotu izjavio da američka operacija u Venecueli predstavlja dokaz raspada svetskog poretka uspostavljenog posle Drugog svetskog rata.
Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto je 3. januara saopštio da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. On je dejstva Vašingtona nazvao vojnom agresijom. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je izvođenje napada na ovu zemlju. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni u SAD.
(sputnikportal.rs)
