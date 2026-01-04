PROTESTI U EVROPSKIM GRADOVIMA: Građani protiv američkog napada na Venecuelu

U VIŠE evropskih prestonica održavaju se protesti protiv dejstava Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli.

Građani pozivaju na oslobađanje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura. Sinoć su protesti održani i u Rimu i Parizu.

PROTESTI U AMSTERDAMU

U nedelju se ispred Generalnog konzulata SAD u Amsterdamu okupilo nekoliko stotina ljudi.

Zgradu konzulata obezbeđuju jake snage policije.

U protestu učestvuju predstavnici Holandske komunističke partije (NSPN), Revolucionarne socijalističke partije (RSP), levičarsko-progresivne političke stranke BIJ1, mirovnog pokreta Narodi za mir (Volkeren voor vrede), društvene inicijative RoSA i drugih levičarskih i komunističkih pokreta.

Demonstranti su došli do Generalnog konzulata SAD sa plakatima na kojima piše „Dalje ruke od Venecuele!“, „Ne možete se sakriti od međunarodne pravde!“ i „Latinska Amerika ne pripada Sjedinjenim Državama“.

Okupljeni uzvikuju „Pustite ga! (Madura)“ i „Jenkiji, idite kući!“

Policija je okružila zgradu diplomatske misije i sprečava demonstrante da se približe kapijama. Protest se odvija mirno.

PROTEST U VARŠAVI

Protest se održava i ispred ambasade SAD u Varšavi.

Nekoliko desetina ljudi, uglavnom aktivista levičarskih i antifašističkih organizacija, okupilo se pored zgrade američke ambasade sa venecuelanskim zastavama i plakatima podrške Venecueli.

Okupljeni nose transparente na kojima piše: „Dalje ruke od Venecuele, „Tramp je imperijalistički bandit“ i „Zaustavite američku agresiju, ne sme biti krvi za naftu“.

-Zahtevamo trenutni prekid američke agresije protiv Venecuele! Zaustavite rat, navodi se u saopštenju organizatora

PROTEST U MADRIDU

Nekoliko stotina ljudi takođe se okupilo ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u španskoj prestonici.

Organizatori protesta su pozvali na skup „protiv imperijalističke agresije i za mir i suverenitet naroda“.

Među sloganima koje uzvikuju demonstranti su „Jenkiji, napolje iz Latinske Amerike“, „Ne želimo da budemo severnoamerička kolonija“ i „Ne NATO-u, napolje baze“.

Iz bezbednosnih razloga, u blizini američke diplomatske misije primećeno je značajno prisustvo snaga policije.

Američka ambasada u Madridu ranije je upozorila da bi se u Španiji narednih dana mogle organizovati demonstracije protiv politike SAD.

Premijer Španije Pedro Sančez izjavio je ranijhe da Madrid ne priznaje američku intervenciju, koja krši međunarodno pravo. Premijer je pozvao na poštovanje Povelje UN i rad na pravednom i koordinisanom procesu tranzicije.

Ministar spoljnih poslova Venecuele Ivan Hil Pinto je 3. januara saopštio da su Sjedinjene Američke Države napale civilne i vojne objekte u Karakasu. On je dejstva Vašingtona nazvao vojnom agresijom. U Venecueli je proglašeno vanredno stanje. Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je izvođenje napada na ovu zemlju. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni su i odvedeni u SAD.

