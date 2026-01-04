MEDVEDEV O AGRESIJI NA VENECUELU: Akcije Trampa nezakonite

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je akcije predsednika SAD Donalda Trampa protiv Venecuele nezakonitim, ali doslednim.

Foto: Profimedia

- Uprkos očiglednoj nezakonitosti Trampovog ponašanja, on ima izvesnu doslednost. On i njegov tim veoma čvrsto brane nacionalne interese svoje zemlje - rekao je Medvedev za TASS.

Medvedev je naveo da to uključuje političke interese jer se Latinska Amerika nalazi u susedstvu SAD, kao i ekonomske interese u vezi sa naftom iz Venecuele.

Podsetio je da takav stav nije Trampova ideja i da su i bivši američki političari uvek planirali kako da dođu do prirodnih resursa drugih zemalja.

Kao primer Medvedev je naveo i to da je Tramp pominjao retke ukrajinske minerale koji treba da budu podeljeni sa SAD.

Podsećamo, SAD su juče sprovele agresiju na Venecuelu, tokom koje su predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores zarobljeni i odvedeni iz zemlje.

Maduro je 4. januara odveden u pritvorski centar u Bruklinu.