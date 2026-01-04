Svet

KOJI JE GLAVNI CILJ AGRESIJE NA VENECUELU? Evo šta kaže kineski ekspert za spoljnu politiku

P. Đurđević

04. 01. 2026. u 16:20

SJEDINjENE Američke Države su izvele operaciju protiv Venecuele i zarobile njenog predsednika Nikolasa Madura sa ciljem da obnove američku hegemoniju u Zapadnoj hemisferi, izjavio je u intervjuu za list „Guanьča“ direktor Istraživačkog instituta za spoljnu politiku Šangajskog instituta za međunarodne studije Nu Hajbin.

КОЈИ ЈЕ ГЛАВНИ ЦИЉ АГРЕСИЈЕ НА ВЕНЕЦУЕЛУ? Ево шта каже кинески експерт за спољну политику

Foto: Profimedia

- Smatram da je osnovna namera jasno navedena u ažuriranoj Strategiji nacionalne bezbednosti SAD — reč je o obnovi američke hegemonije u Zapadnoj hemisferi - rekao je Nu Hajbin.

On je istakao da kontrola nad naftnim resursima jeste jedan od ciljeva, ali ne i glavni. Prema njegovom mišljenju, međunarodnoj zajednici će biti teško da ograniči delovanje administracije predsednika Trampa.

- Realno je izuzetno teško ograničiti postupke administracije Trampa i njenu dalju strategiju. Ova vojna operacija izvedena je potpuno samostalno, bez obaveštavanja Velike Britanije i drugih saveznika u NATO-u. To pokazuje da je administracija Trampa ravnodušna prema osudama Ujedinjenih nacija - dodao je on.

Ipak, Nju Hajbin naglašava da ne treba potcenjivati značaj osuda UN, budući da ta organizacija simbolizuje posleratni svetski poredak i institucionalni sistem koji podržava međunarodna zajednica.

Ekspert smatra da je glavni razlog brzog hvatanja Madura ogroman jaz u vojnoj moći između SAD i Venecuele.

Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu obećao da će se pobrinuti za narod Venecuele i da će ta zemlja dobiti „odgovarajuće rukovodstvo“. On je dodao da Vašington već formira tim koji će privremeno preuzeti upravljanje Venecuelom.

(Sputnjik)

