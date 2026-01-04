KOJI JE GLAVNI CILJ AGRESIJE NA VENECUELU? Evo šta kaže kineski ekspert za spoljnu politiku
SJEDINjENE Američke Države su izvele operaciju protiv Venecuele i zarobile njenog predsednika Nikolasa Madura sa ciljem da obnove američku hegemoniju u Zapadnoj hemisferi, izjavio je u intervjuu za list „Guanьča“ direktor Istraživačkog instituta za spoljnu politiku Šangajskog instituta za međunarodne studije Nu Hajbin.
- Smatram da je osnovna namera jasno navedena u ažuriranoj Strategiji nacionalne bezbednosti SAD — reč je o obnovi američke hegemonije u Zapadnoj hemisferi - rekao je Nu Hajbin.
On je istakao da kontrola nad naftnim resursima jeste jedan od ciljeva, ali ne i glavni. Prema njegovom mišljenju, međunarodnoj zajednici će biti teško da ograniči delovanje administracije predsednika Trampa.
- Realno je izuzetno teško ograničiti postupke administracije Trampa i njenu dalju strategiju. Ova vojna operacija izvedena je potpuno samostalno, bez obaveštavanja Velike Britanije i drugih saveznika u NATO-u. To pokazuje da je administracija Trampa ravnodušna prema osudama Ujedinjenih nacija - dodao je on.
Ipak, Nju Hajbin naglašava da ne treba potcenjivati značaj osuda UN, budući da ta organizacija simbolizuje posleratni svetski poredak i institucionalni sistem koji podržava međunarodna zajednica.
Ekspert smatra da je glavni razlog brzog hvatanja Madura ogroman jaz u vojnoj moći između SAD i Venecuele.
Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu obećao da će se pobrinuti za narod Venecuele i da će ta zemlja dobiti „odgovarajuće rukovodstvo“. On je dodao da Vašington već formira tim koji će privremeno preuzeti upravljanje Venecuelom.
(Sputnjik)
