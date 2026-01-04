KAKO JE OTET MADURO? Detalji američke operacije "Apsolutna odlučnost"

OBAVEŠTAJCI CIA su od avgusta prikupljali podatke o svakodnevnim kretanju Madura i zahvaljujući dronovima koji su im omogućili da mapiraju sitne detalje o njegovim rutinama. "Apsolutna odlučnost" je zapravo počela sajber operacijom koja je isključila struju u većem delu Karakasa, kako bi se avionima, dronovima i helikopterima omogućilo da se približe neotkriveni.

Foto: TruthSocial

Tajni tim oficira CIA-e je još u avgustu stigao u Venecuelu sa planom da prikupi informacije o Nikolasu Maduru, predsedniku zemlje, koga je Trampova administracija nazvala narkoteroristom.

Obaveštajci su prikupljali podatke o svakodnevnim kretanjima venecuelanskog lidera i zahvaljujući dronovima koji su im omogućili da mapiraju sitne detalje o njegovim rutinama.

Bila je to izuzetno opasna misija, a zbog činjenice da je američka ambasada zatvorena, oficiri CIA nisu mogli da deluju pod plaštom diplomatskih aktivnosti, piše "Njujork tajms" o detaljima operacije "Apsolutna odlučnost" u kojoj su američki specijalci iz odreda "Delta" oteli Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, rekao je na konferenciji za novinare da su, zahvaljujući obaveštajnim podacima koje je tim prikupio, Sjedinjene Države znale gde se Maduro kretao, šta je jeo, pa čak i koje kućne ljubimce ima.

Te informacije bile su ključne za vojnu operaciju, koju su u subotu pred zoru elitni komandosi, a koja je, kako navode, bila najrizičnija vojna operacija SAD te vrste otkako su pripadnici Mornaričkog SEAL Team 6 ubili Osamu bin Ladena u Pakistanu 2011. godine.

Rezultat je bila taktički precizna i brzo izvedena operacija kojom je Maduro praktično otet iz njegove zemlje, bez gubitaka sa američke strane.

"Njujork tajms" piše da su elitne jedinice tokom priprema uvežbavale "izvlačenje" na modelu koji je bio replika Madurovog kompleksa u punoj veličini koji je Zajednička komanda za specijalne operacije izgradila u Kentakiju.

Foto: TruthSocial

Vežbali su brzo probijanje čeličnih vrata. Vojska se danima spremala za izvršenje misije, čekajući dobre vremenske uslove i vreme kada bi rizik od civilnih žrtava bio sveden na minimum.

Podaci su pokazivali da se Maduro kretao na šest do osam lokacija, a SAD nisu uvek znale gde namerava da ostane do kasno uveče. Da bi sprovela operaciju, američkoj vojsci je bila potrebna potvrda da se Maduro nalazi baš u kompleksu na čijoj replici su se obučavali za napad.

U danima koji su prethodili napadu, SAD su rasporedile veći broj aviona za specijalne operacije, specijalizovanih aviona za elektronsko ratovanje, naoružanih dronova tipa "Riper", helikoptera za potragu i spasavanje i borbenih aviona u region.

SAD su preduzele i druge poteze sa ciljem pojačavanja pritiska na Madura i pripreme akciju njegovog hapšenja. Nedelju dana ranije, CIA je izvela napad dronom na lučki objekat u Venecueli. A mesecima je američka vojska sprovodila pravno spornu kampanju u kojoj su uništene desetine brodova i ubijeno najmanje 115 ljudi na Karibima i istočnom Pacifiku.

Maduro odbio Trampov ultimatum da ode u Tursku

Tramp je juče otkrio da je Maduro pokušao da spreči američki napad, nudeći SAD pristup venecuelanskoj nafti. Američki zvaničnik je rekao da mu je Tramp 23. decembra dao ultimatum, koji je podrazumevao da Maduro napusti zemlju i ode u Tursku, ali da je Maduro to ljutito odbio. Propast pregovora postavila je temelje za misiju hapšenja, koja je kulminirala prebacivanjem Madura u SAD i zatvorom u Bruklinu gde se suočava sa federalnim optužbama za trgovinu drogom.

Verovatno je bilo malo sumnje u venecuelanskoj vladi da Sjedinjene Države dolaze. Ali, vojska se potrudila da održi takozvano taktičko iznenađenje, kao što je to učinila tokom svoje operacije tokom leta uništavanja iranskih nuklearnih postrojenja.

Inače, Tramp je ovlastio američku vojsku da krene u akciju već 25. decembra, ali je precizno određivanje vremena ostavio zvaničnicima Pentagona .

Prema rečima jednog američkog zvaničnika, američka vojska je želela da sprovede operaciju tokom prazničnog perioda, jer su mnogi vladini zvaničnici i značajan broj venecuelanskih vojnih lica bio na odmoru, ali je neobično loše vreme pomerilo operaciju za nekoliko dana.

Tramp je izdao konačno naređenje za početak u petak u 22.46 časova. Da se ​​vreme nije razvedrilo, misija je mogla biti odložena do sredine januara, rekao je jedan zvaničnik.

Operacija je zvanično počela oko 16.30 časova u petak, kada su američki zvaničnici dali prva odobrenja, ali to nije značilo da će biti odobrena puna misija.

Tokom narednih šest sati, zvaničnici su nastavili da prate uslove na terenu, uključujući vremenske prilike i mesto boravka Madura.

Foto: TruthSocial

Tramp je proveo veče na terasi u Mar-a-Lago, svom klubu na Floridi, gde je večerao sa pomoćnicima i sekretarima kabineta. Predsednikovi pomoćnici su mu rekli da će ga pozvati kasnije te večeri, oko 22.30, radi konačnog odobrenja.

Tramp je to učinio telefonom, a zatim se pridružio svojim visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti na bezbednoj lokaciji na imanju.

Kako je operacija počela i da li je Maduro upozoren?

"Apsolutna odlučnost" je zapravo počela sajber operacijom koja je isključila struju u većem delu Karakasa, kako bi se avionima, dronima i helikopterima omogućilo da se približe neotkriveni.

Više od 150 vojnih letelica, uključujući dronove, borbene avione i bombardere, učestvovalo je u misiji, a poleteli su sa 20 različitih vojnih baza i brodova mornarice.

Dok su avioni napredovali ka Karakasu, vojne i obaveštajne agencije su utvrdile da su održali taktičko iznenađenje: Maduro nije bio upozoren da operacija predstoji.

Rano u subotu ujutru, gromoglasne eksplozije odjekivale su Karakasom dok su američki ratni avioni napali radarske i protivvazdušne odbrambene punktove.

Iako su neke od eksplozija objavljenih na društvenim mrežama izgledale dramatično, američki zvaničnik je rekao da su uglavnom uništavane radarske instalacije i radio-predajnički tornjevi.

- Najmanje 40 ljudi je poginulo u napadu na Venecuelu u subotu, uključujući vojno osoblje i civile - rekao je visoki venecuelanski zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi opisao preliminarne izveštaje.

Kasnije je general Kejn rekao novinarima da su borbeni avioni, bombarderi i dronovi došli u Venecuelu kako bi pronašli i uništili vazdušnu odbranu zemlje, kako bi očistili bezbedan put za helikoptere koji prevoze snage specijalnih operacija.

Iako je venecuelanska protivvazdušna odbrana bila potisnuta, američki helikopteri su se našli pod vatrom dok su se približavali Madurovom kompleksu oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu.

General Kejn je rekao da su helikopteri odgovorili "nadmoćnom silom", a jedan od helikoptera je pogođen.

Operativci "Delta Forsa" zaduženi za hvatanje Madura su brzo prebačeni do njihovog cilja - na najtvrđoj vojnoj bazi u Venecueli - od strane elitne jedinice za specijalne operacije vojske, 160. puka za specijalne operacije, koji leti modifikovanim helikopterima MH-60 i MH-47.160., nazvana Noćni stalkeri, specijalizovana je za visokorizične i noćne misije poput ubacivanja, izvlačenja i racija.

Jedinica je poslednjih meseci sprovodila ono što je Pentagon nazvao trenažnim misijama blizu obale Venecuele. Kada su stigli u kompleks, komandosi su se brzo kretali kroz zgradu kako bi pronašli Madura. Oko 2.000 kilometara dalje, u sobi unutar Mar-a-Laga, Tramp i njegovi saradnici posmatrali su kako se napad odvija u realnom vremenu.

- Gledao sam to bukvalno kao da gledam televizijsku emisiju - rekao je Tramp za "Foks njuz".

Foto: TruthSocial

Dok je predsednik pratio napad iz Floride, operativci su upotrebili eksploziv da uđu u zgradu. Američki zvaničnik je rekao da su snage za specijalne operacije, nakon što su raznele vrata, za tri minuta prošle kroz zgradu do lokacije Madura.

Tramp je rekao da su, nakon što su snage specijalnih operacija stigle kroz kompleks do Madurove sobe, venecuelanski lider i njegova supruga pokušali da pobegnu u "čelični bunker", ali da su ih američke snage zaustavile.

Za samo pet minuta nakon ulaska u zgradu, specijalci su javili da je Maduro u pritvoru. Komandose je inače pratio pregovarač FBI-ja za taoce u slučaju da se Maduro zaključao u sigurnu sobu ili da odbije da se preda. Međutim, ti pregovori su se pokazali nepotrebnim.

Foto printskrin telegram@sputniksrbija

Operativci su brzo ukrcali Madurove u helikopter, kojim su se vratili u kompleks. Do 4.29 sati ujutru po karakaskom vremenu, Maduro i njegova supruga su prebačeni na USS Ivo Džima, američki ratni brod u Karibima stacioniran oko 100 milja od obale Venecuele tokom operacije.

Foto TruthSocial

Par je prebačen sa Ivo Džime u bazu američke mornarice u zalivu Gvantanamo, gde je FBI imao vladin avion 757 koji je čekao da ih dovede na aerodrom pod vojnom kontrolom severno od Menhetna.

- Tramp je posmatrao dok snage za specijalne operacije nisu napustile Venecuelu, preletevši okean - rekao je zvaničnik.

Tramp je rekao da su Sjedinjene Američke Države spremne da izvedu drugi talas napada na Venecuelu, ali da ne misli da će to biti neophodno. Uputio je upozorenje drugim liderima u Venecueli, a predsedniku Kolumbije Gustavu Petru poručio je da "čuva zadnjicu".

(RT Balkan)

