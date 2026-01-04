Svet

PRVI SNIMCI MADURA IZ NJUJORKA: Predsednik Venecuele smešten u pritvor gde borave El Čapo i Pi Didi (FOTO/VIDEO)

04. 01. 2026. u 07:23

POJAVILI su se prvi snimci predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon što je prebačen u Sjedinjene Američke Države.

Foto: Iks

Kako javlja Si-En-En, Nikolas Maduro i njegova supruga prebačeni su u pritvorsku jedinicu koja se nalazi u Bruklinu, na jugu Njujorka.

Prema navodima medija, Maduro će biti smešten u Metropoliten centar za pritvor, ustanovu poznatu po tome što u njoj borave neki od najpoznatijih pritvorenika u SAD.

Prema informacijama portala Aksios, među „komšijama“ venecuelanskog predsednika u ovoj pritvorskoj jedinici nalaze se Gislejn Maksvel, bliska saradnica ozloglašenog finansijera Džefrija Epstejna, američki reper Šon Kombs, poznat kao Pi Didi (Diddy), kao i meksički narkobos Hoakin Gusman Loera, poznat kao El Čapo, i drugi.

Metropoliten centar za pritvor u Bruklinu već dugo ima reputaciju jedne od najstrože čuvanih ustanova u kojoj se nalaze visoko profilisani pritvorenici.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su SAD uspešno izvele udar velikih razmera na Venecuelu, kao i da su predsednik te južnoameričke zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni.

