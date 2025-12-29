OVO JE PUTINOVA TVRĐAVA KOJU JE NAPAO KIJEV: Evo kako izgleda i čime je sve branjena rezidencija ruskog predsednika u Novgorodu (VIDEO)

PREMA analizi satelitskih snimaka i podataka koje je objavio sajt Meduza, oko rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina u Valdajskom nacionalnom parku (Novgorodska oblast) raspoređeno je najmanje 12 sistema protivvazdušne odbrane, većinom Pancir‑S1 površinskih protivvazdušnih raketnih sistema.

Foto Profimedia/printskrin youtube Times Now World

Ti sistemi su postavljeni u okolini kompleksa kako bi zaštitili rezidenciju - koja se nalazi daleko od fronta, ali je, prema stranim analizama, dodatno ojačana zbog sve učestalijih pretnji dronovima i drugim vazdušnim napadima.

Prva PVO stanica primećena je još u januaru 2023. godine, a tokom vremena broj takvih sistema se značajno povećao: dok su ranije bila samo dva sistema, sada ih je 12 - što je, poređenja radi, samo pet puta manje nego broj PVO sistema oko same Moskve i Moskovske oblasti.

Rezidencija se, inače, nalazi na oko 550-600 kilometara severozapadno od Moskve, odnosno, na 600 kilometara istočno od najbliže granice sa Ukrajinom. Najbliži ukrajinski regioni su Sumi i Harkov.

I have another confirmed one in Valdai (south of airport)

57.954779, 33.243538

Streetview: https://t.co/41RYw1aIAy pic.twitter.com/XfDpNAyMKf — jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) August 12, 2025

Sajt Meduza je nezavisni ruski sajt koji je sačinjen uglavnom od novinara koji su otišli u Rigu, u Letoniju, kako bi mogli, prema njihovom mišljenju, nezavisno da obavljaju svoje zadatke.

Glavni fokus im je istraga i izveštavanje o Rusiji i regionu, često kritično prema Kremlju.

(Kurir.rs/Meduza)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć