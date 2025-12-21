ŠVEDSKA HITNO ZAUSTAVILA RUSKI BROD: Sumnja se da je transportovao oružje iz Severne Koreje za rat u Ukrajini, reagovala i tajna služba
ŠVEDSKE bezbednosne službe i carina sprovele su sinoć opsežnu akciju na ruskom brodu Adler kod grada Hoganasa. Akcija je pokrenuta nakon što se brod, zbog kvara, usidrio u švedskim vodama, a onda je i prinudno zadržan od vlasti.
Akcija je sprovedena jer se sumnja da brod transportuje severnokorejsku municiju i naoružanje namenjeno ruskim snagama u Ukrajini.
Vlasnik broda je ruska firma "M Leasing LLC", koja je pod sankcijama Evropske unije i SAD upravo zato što njena flota, kako se navodi u tekstu švedskog javnog servisa SVT, služi kao ključna karika u lancu snabdevanja Rusije oružjem iz Severne Koreje.
Zbog visokog rizika, u operaciju su bili uključeni Sapo (tajna služba) i Nacionalna interventna jedinica (specijalci), a postupak nadgleda državno tužilaštvo.
Detaljna provera tereta je u toku kako bi se utvrdilo da li se u kontejnerima zaista nalazi vojna oprema, što bi predstavljalo direktno kršenje međunarodnih sankcija.
(SVT)
