Svet

ŠVEDSKA HITNO ZAUSTAVILA RUSKI BROD: Sumnja se da je transportovao oružje iz Severne Koreje za rat u Ukrajini, reagovala i tajna služba

В.Н.

21. 12. 2025. u 19:31

ŠVEDSKE bezbednosne službe i carina sprovele su sinoć opsežnu akciju na ruskom brodu Adler kod grada Hoganasa. Akcija je pokrenuta nakon što se brod, zbog kvara, usidrio u švedskim vodama, a onda je i prinudno zadržan od vlasti.

ШВЕДСКА ХИТНО ЗАУСТАВИЛА РУСКИ БРОД: Сумња се да је транспортовао оружје из Северне Кореје за рат у Украјини, реаговала и тајна служба

FOTO: EPA

Akcija je sprovedena jer se sumnja da brod transportuje severnokorejsku municiju i naoružanje namenjeno ruskim snagama u Ukrajini.

Vlasnik broda je ruska firma "M Leasing LLC", koja je pod sankcijama Evropske unije i SAD upravo zato što njena flota, kako se navodi u tekstu švedskog javnog servisa SVT, služi kao ključna karika u lancu snabdevanja Rusije oružjem iz Severne Koreje.

Zbog visokog rizika, u operaciju su bili uključeni Sapo (tajna služba) i Nacionalna interventna jedinica (specijalci), a postupak nadgleda državno tužilaštvo.

Detaljna provera tereta je u toku kako bi se utvrdilo da li se u kontejnerima zaista nalazi vojna oprema, što bi predstavljalo direktno kršenje međunarodnih sankcija.

(SVT)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu