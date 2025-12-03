AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR TVRDI: Kraj sukoba u Ukrajini nemoguć bez dijaloga s Moskvom
OKONČANjE sukoba u Ukrajini nije moguće bez dijaloga sa Rusijom, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.
Okončanje sukoba u Ukrajini nije moguće bez dijaloga sa Rusijom, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.
- Nemoguće je završiti sukob između Rusije i Ukrajine ne razgovarajući sa Moskvom - rekao je Rubio u intervjuu za TV Foks njuz.
Prema njegovim rečima, postizanje rešenja za Ukrajinu zavisiće samo od Moskve i Kijeva
- Ako oni odluče da ne žele da završe rat - on će se nastaviti.
- Mi ćemo pokušavati da ga okončamo - rekao je američki zvaničnik.
Prema njegovim rečima, ukrajinski sukob je totalno nelogičan jer niko neće pobediti u tradicionalnom smislu te reči.
Pomaka ima, ali ne dovoljno
On smatra da ima pomaka u postizanju rešenja, ali ne dovoljno.
- Postigli smo izvestan napredak, približili smo se, ali nismo još dovoljno blizu, još nema dogovora. Nadam se da će se to promeniti - naveo je on.
SAD, kako je rekao, razmatraju različite varijante koje bi mogle da odgovaraju stranama u sukobu.
Evropa nije u stanju da okonča sukob
On je dodao da Evropa nije u stanju da postigne rešenje za Ukrajinu.
- Uključili smo se u taj proces samo zato što smo jedini koji možemo da postignemo nešto. Evropske zemlje? To niko u svetu ne može da uradi - rekao je Rubio, dodajući da tu misli i na Kinu.
Nećemo večno finansirati Ukrajinu
SAD ne mogu večno da finansiraju Ukrajinu, rekao je Rubio.
- Neki ljudi misle da naš pristup treba da bude takav da se nastavi bezgranično finansiranje Ukrajine, koliko god je potrebno za rat. To nije realno. To se neće desiti - zaključio je američki državni sekretar.
Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u utorak sa izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom. Razgovor, koji je trajao oko pet sati, je bio konstruktivan, veoma koristan i informativan.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO
PROGRAM KOJI RAZVIJA SVAKI DEO NAŠE ZEMLjE: Maja Bojović o važnosti programa integralnog razvoja
Preporučujemo
"MAĐARSKA NESMETANO DOBIJA NAFTU": Oglasio se Orban nakon ukrajinskog napada na "Družbu"
03. 12. 2025. u 15:33
TRAMP UDARA NA NARKO KARTELE: Najavljuje kopnene vojne napade u Latinskoj Americi
03. 12. 2025. u 15:23
HAOS U KIJEVU: Odlazak Jermaka pokrenuo lavinu - da li je Zelenski sledeći?
03. 12. 2025. u 15:02
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)