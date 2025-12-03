AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR TVRDI: Kraj sukoba u Ukrajini nemoguć bez dijaloga s Moskvom

OKONČANjE sukoba u Ukrajini nije moguće bez dijaloga sa Rusijom, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio.

Foto: AP

- Nemoguće je završiti sukob između Rusije i Ukrajine ne razgovarajući sa Moskvom - rekao je Rubio u intervjuu za TV Foks njuz.

Prema njegovim rečima, postizanje rešenja za Ukrajinu zavisiće samo od Moskve i Kijeva

- Ako oni odluče da ne žele da završe rat - on će se nastaviti.

- Mi ćemo pokušavati da ga okončamo - rekao je američki zvaničnik.

Prema njegovim rečima, ukrajinski sukob je totalno nelogičan jer niko neće pobediti u tradicionalnom smislu te reči.

Pomaka ima, ali ne dovoljno

On smatra da ima pomaka u postizanju rešenja, ali ne dovoljno.

- Postigli smo izvestan napredak, približili smo se, ali nismo još dovoljno blizu, još nema dogovora. Nadam se da će se to promeniti - naveo je on.

SAD, kako je rekao, razmatraju različite varijante koje bi mogle da odgovaraju stranama u sukobu.

Evropa nije u stanju da okonča sukob

On je dodao da Evropa nije u stanju da postigne rešenje za Ukrajinu.

- Uključili smo se u taj proces samo zato što smo jedini koji možemo da postignemo nešto. Evropske zemlje? To niko u svetu ne može da uradi - rekao je Rubio, dodajući da tu misli i na Kinu.

Nećemo večno finansirati Ukrajinu

SAD ne mogu večno da finansiraju Ukrajinu, rekao je Rubio.

- Neki ljudi misle da naš pristup treba da bude takav da se nastavi bezgranično finansiranje Ukrajine, koliko god je potrebno za rat. To nije realno. To se neće desiti - zaključio je američki državni sekretar.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u utorak sa izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom. Razgovor, koji je trajao oko pet sati, je bio konstruktivan, veoma koristan i informativan.

(Sputnjik)

