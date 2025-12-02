DRŽAVNA DUMA POZVALA EVROPU: Odustanite od planova za napad na Rusiju, ni prošli put vam nije uspelo
POSLANIK Državne dume iz Sevastopolja i član Komiteta za međunarodne poslove, Dmitrij Belik, u komentaru za RIA Novosti, pozvao je Evropu da odustane od planova za napad na Rusiju i da se odrekne svojih revanšističkih osećanja.
-Rusija nema nameru da izvrši invaziju na Evropu. Evropa, međutim, treba jednom za svagda da odustane od svojih planova i misli o napadu na Rusiju i da se odrekne svojih revanšističkih osećanja. U suprotnom, odgovor neće dugo čekati, rekao je Belik.
Prema njegovim rečima, opasne tendencije evropskog revanšizma i militarizma su danas prisutne u Evropi, kao nikada ranije u poslednjih osamdeset godina.
-Evropa mora da se urazumi i da suzbije svoje revanšističke tendencije, jer, kako istorija pokazuje, to ne vodi ničemu dobrom osim ludilu i katastrofi, rekao je poslanik.
(Ria.ru)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PUTIN POZVAO STRANE NOVINARE U POKROVSK: "Dođite da vidite svojim očima"
02. 12. 2025. u 16:42
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)