POSLANIK Državne dume iz Sevastopolja i član Komiteta za međunarodne poslove, Dmitrij Belik, u komentaru za RIA Novosti, pozvao je Evropu da odustane od planova za napad na Rusiju i da se odrekne svojih revanšističkih osećanja.

Foto: Shutterstock





-Rusija nema nameru da izvrši invaziju na Evropu. Evropa, međutim, treba jednom za svagda da odustane od svojih planova i misli o napadu na Rusiju i da se odrekne svojih revanšističkih osećanja. U suprotnom, odgovor neće dugo čekati, rekao je Belik.

Prema njegovim rečima, opasne tendencije evropskog revanšizma i militarizma su danas prisutne u Evropi, kao nikada ranije u poslednjih osamdeset godina.

-Evropa mora da se urazumi i da suzbije svoje revanšističke tendencije, jer, kako istorija pokazuje, to ne vodi ničemu dobrom osim ludilu i katastrofi, rekao je poslanik.

(Ria.ru)

