DRŽAVNA DUMA POZVALA EVROPU: Odustanite od planova za napad na Rusiju, ni prošli put vam nije uspelo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 17:22

POSLANIK Državne dume iz Sevastopolja i član Komiteta za međunarodne poslove, Dmitrij Belik, u komentaru za RIA Novosti, pozvao je Evropu da odustane od planova za napad na Rusiju i da se odrekne svojih revanšističkih osećanja.

Ranije je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao za RIA Novosti da se Evropa trenutno sprema za rat sa Rusijom, a pitanje u narednom periodu biće da li može da spase kontinent od uništenja.

-Rusija nema nameru da izvrši invaziju na Evropu. Evropa, međutim, treba jednom za svagda da odustane od svojih planova i misli o napadu na Rusiju i da se odrekne svojih revanšističkih osećanja. U suprotnom, odgovor neće dugo čekati, rekao je Belik.

Prema njegovim rečima, opasne tendencije evropskog revanšizma i militarizma su danas prisutne u Evropi, kao nikada ranije u poslednjih osamdeset godina.

-Evropa mora da se urazumi i da suzbije svoje revanšističke tendencije, jer, kako istorija pokazuje, to ne vodi ničemu dobrom osim ludilu i katastrofi, rekao je poslanik.

