PUTIN POZVAO STRANE NOVINARE U POKROVSK: "Dođite da vidite svojim očima"
RUSKI predsednik Vladimir Putin rekao je danas, tokom održavanja investicionog foruma "Rusija zove", da je Krasnoarmejsk (Pokrovsk) "dobra baza" za rešavanje svih zadataka protivvazdušne odbrane (PVO) i pozvao strane novinare da posete taj grad i "sve vide svojim očima".
- Krasnoarmejsk je dobra baza za rešavanje svih zadataka snaga protivvazdušne odbrane, odavde je pogodno kretati se u bilo kom pravcu koji Generalštab Ruske Federacije smatra potrebnim - naveo je Putin dodajući da su mu zato ruske i ukrajinske oružane snage pridavale poseban značaj, prenosi Sputnjik.
Ranije danas Ukrajina je demantovala da su ruske snage preuzele kontrolu nad Pokrovskom, Vovčanskom i Kupjanskom, navodeći da ukrajinske snage nastavljaju odbrambene operacije na, kako su naveli, teškim delovima fronta.
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine tvrdi u objavi na Telegramu da Rusija "koristi snimljeno podizanje zastave u propagandne svrhe kako bi uticala na učesnike međunarodnih pregovora", preneo je Ukrinform.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je završena operacija uspostavljanja kontrole nad Krasnoarmejskom (ruski naziv za Pokrovsk) u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR).
Ranije je komandant grupe Centar, Valerij Solodčuk, obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina da je Krasnoarmejsk "zauzet" i da je u gradu u toku potraga i uništavanje manjih grupa ukrajinskih oružanih snaga.
Ministarstvo odbrane je takođe objavilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljima Zeleni Gaj i Dobropolje u Zaporoškoj oblasti na istoku Ukrajine, prenosi Komersant.
(Tanjug)
