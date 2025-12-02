RUSKI predsednik Vladimir Putin rekao je danas, tokom održavanja investicionog foruma "Rusija zove", da je Krasnoarmejsk (Pokrovsk) "dobra baza" za rešavanje svih zadataka protivvazdušne odbrane (PVO) i pozvao strane novinare da posete taj grad i "sve vide svojim očima".

Foto: Profimedia

- Krasnoarmejsk je dobra baza za rešavanje svih zadataka snaga protivvazdušne odbrane, odavde je pogodno kretati se u bilo kom pravcu koji Generalštab Ruske Federacije smatra potrebnim - naveo je Putin dodajući da su mu zato ruske i ukrajinske oružane snage pridavale poseban značaj, prenosi Sputnjik.

Ranije danas Ukrajina je demantovala da su ruske snage preuzele kontrolu nad Pokrovskom, Vovčanskom i Kupjanskom, navodeći da ukrajinske snage nastavljaju odbrambene operacije na, kako su naveli, teškim delovima fronta.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine tvrdi u objavi na Telegramu da Rusija "koristi snimljeno podizanje zastave u propagandne svrhe kako bi uticala na učesnike međunarodnih pregovora", preneo je Ukrinform.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je završena operacija uspostavljanja kontrole nad Krasnoarmejskom (ruski naziv za Pokrovsk) u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR).

Ranije je komandant grupe Centar, Valerij Solodčuk, obavestio ruskog predsednika Vladimira Putina da je Krasnoarmejsk "zauzet" i da je u gradu u toku potraga i uništavanje manjih grupa ukrajinskih oružanih snaga.

Ministarstvo odbrane je takođe objavilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad naseljima Zeleni Gaj i Dobropolje u Zaporoškoj oblasti na istoku Ukrajine, prenosi Komersant.

(Tanjug)