Svet

BLOKIRAN EVZONI: Protest poljoprivrednika paralisao Grčku

В. Н.

02. 12. 2025. u 14:02

POLjOPRIVREDNICI opštine Pajonija i okolnih oblasti u 12 časova ponovo su blokirali prelaz Evzoni, kako na ulazu u Grčku, tako i na izlazu ka Severnoj Makedoniji, objavio je Katimerini.

БЛОКИРАН ЕВЗОНИ: Протест пољопривредника паралисао Грчку

Foto: Novosti

Dan ranije, ulaz u Grčku bio je u početku zatvoren samo za kamione, da bi zatim blokada postala potpuna, pre nego što je ukinuta u ponoć.

Ministar za zaštitu građana Mihalis Hrisohoidis poručio je jutros da policija "neće pribegavati nasilju", ali i naglasio da "carine i luke niko ne sme da okupira".

Jedna od najvažnijih saobraćajnica u zemlji, auto-put Atina-Solun, zatvoren je u blizini Nikeje zbog blokade.

Na tom mestu se okuplja sve više traktora i mehanizacije, a poljoprivrednici iz Larise, Magnezije, Farsale, Tirnavosa, Elasone, Platikambosa i drugih delova Tesalije već su stigli.

Poljoprivrednici insistiraju na hitnim merama zbog visokih troškova proizvodnje, niskih otkupnih cena i potrebe za pravovremenim isplatama pomoći.

Poljoprivrednici južnog i centralnog Evrosa danas idu ka carini Kipi kako bi blokirali prolaz međunarodnim kamionima ka i iz Turske.

Traktori iz Suflija i Tihera sastaju se u Provatonu, a zatim idu ka Peplosu, gde će zajednički da blokiraju saobraćaj za kamione.

Udruženja Severnog Evrosa najavila su nove blokade prelaza Kastanea i Ormeni od 7. decembra.

Protesti se šire i u Epiru.

Poljoprivrednici iz prefekture Janina zatvorili su raskrsnicu Kalpaki u protekla dva dana, a danas će ponovo da blokiraju put Janina-Kakavija, od 16 do 21 čas.

U Prevezi je nova blokada zakazana za sutra u podne u Lurosu.

U Arti su poljoprivrednici najavili izlazak na ulice, ali nisu naveli lokaciju.

Poljoprivrednici Zapadne Ahaje sutra će održati skup na raskrsnici Kato Ahaja radi donošenja odluka o daljim potezima.

U Egijaliji je najavljen protest za petak, 5. decembar, na raskrsnici Selinunta.

Poljoprivrednici iz opštine Erimantos večeras odlučuju o svojim narednim akcijama na skupu u Stavrodromiju.

Na starom putu Solun-Edesa poljoprivrednici su u 13 časova počeli četvoročasovnu blokadu u oba smera.

(Tanjug)

