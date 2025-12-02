BLOKIRAN EVZONI: Protest poljoprivrednika paralisao Grčku
POLjOPRIVREDNICI opštine Pajonija i okolnih oblasti u 12 časova ponovo su blokirali prelaz Evzoni, kako na ulazu u Grčku, tako i na izlazu ka Severnoj Makedoniji, objavio je Katimerini.
Dan ranije, ulaz u Grčku bio je u početku zatvoren samo za kamione, da bi zatim blokada postala potpuna, pre nego što je ukinuta u ponoć.
Ministar za zaštitu građana Mihalis Hrisohoidis poručio je jutros da policija "neće pribegavati nasilju", ali i naglasio da "carine i luke niko ne sme da okupira".
Jedna od najvažnijih saobraćajnica u zemlji, auto-put Atina-Solun, zatvoren je u blizini Nikeje zbog blokade.
Na tom mestu se okuplja sve više traktora i mehanizacije, a poljoprivrednici iz Larise, Magnezije, Farsale, Tirnavosa, Elasone, Platikambosa i drugih delova Tesalije već su stigli.
Poljoprivrednici insistiraju na hitnim merama zbog visokih troškova proizvodnje, niskih otkupnih cena i potrebe za pravovremenim isplatama pomoći.
Poljoprivrednici južnog i centralnog Evrosa danas idu ka carini Kipi kako bi blokirali prolaz međunarodnim kamionima ka i iz Turske.
Traktori iz Suflija i Tihera sastaju se u Provatonu, a zatim idu ka Peplosu, gde će zajednički da blokiraju saobraćaj za kamione.
Udruženja Severnog Evrosa najavila su nove blokade prelaza Kastanea i Ormeni od 7. decembra.
Protesti se šire i u Epiru.
Poljoprivrednici iz prefekture Janina zatvorili su raskrsnicu Kalpaki u protekla dva dana, a danas će ponovo da blokiraju put Janina-Kakavija, od 16 do 21 čas.
U Prevezi je nova blokada zakazana za sutra u podne u Lurosu.
U Arti su poljoprivrednici najavili izlazak na ulice, ali nisu naveli lokaciju.
Poljoprivrednici Zapadne Ahaje sutra će održati skup na raskrsnici Kato Ahaja radi donošenja odluka o daljim potezima.
U Egijaliji je najavljen protest za petak, 5. decembar, na raskrsnici Selinunta.
Poljoprivrednici iz opštine Erimantos večeras odlučuju o svojim narednim akcijama na skupu u Stavrodromiju.
Na starom putu Solun-Edesa poljoprivrednici su u 13 časova počeli četvoročasovnu blokadu u oba smera.
(Tanjug)
Preporučujemo
PRVE INFORMACIJE O RAZGOVORU PUTINA I VITKOFA: Oglasio se pomoćnik ruskog predsednika
02. 12. 2025. u 23:40
PAPA PROTIV UPOTREBE SILE: Stigao važan apel Trampu iz Vatikana
02. 12. 2025. u 23:20
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)