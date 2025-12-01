NESTALA MAJA (15) U KRANJU: Policija apeluje za pomoć - Slovenija na nogama
VISOKA je približno 175 cm, mršave građe, svetlo zelenih očiju i duge smeđe kose. Policija nema podatke o tome kako je bila obučena.
Maja Šunkar (15) iz okoline Kranja nestala je danas oko 17 časova.
Kako se navodi u apelu, visoka je približno 175 cm, mršave građe, svetlo zelenih očiju i duge smeđe kose. Policija nema podatke o tome kako je bila obučena.
Poslednji put je viđena danas, 1. decembra 2025. godine, oko 11 časova u oblasti Kranja.
Pošto je do sada preduzete mere nisu pronašle, policija traži pomoć javnosti.
- Molimo sve koji bi mogli da znaju bilo šta o nestaloj osobi da prijave informacije Policijskoj stanici Kranj, telefonom 04/233 64 00 ili pozovu broj za hitne slučajeve 113 ili anonimni broj telefona 080 1200 - napisali su.
(Svet24)
