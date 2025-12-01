INDIJA UČINILA PRVI KORAK Stiže i Putin: Počinju pregovori o kupovini Su-57, PVO sistema S-400, a spominje se i S-500 Prometej (VIDEO)

INDIJSKE vlasti nameravaju da pokrenu pregovore o nabavci ruskih lovaca pete generacije Su-57, dodatnih S-400 ali i protivvazdušnih sistema S-500 Prometej tokom posete ruskog predsednika Vladimira Putina sledeće nedelje, pišu ruski i indijski mediji.

Prema informacijama, zemlje, koje vezuje posebno strateško partnerstvo, planiraju da započnu dijalog o ovim temama, uprkos naporima SAD da smanje vojno-tehničku saradnju između Moskve i Nju Delhija.

Indijska odluka da pregovara o nabavci ruskog lovca Su-57 nije iznenađenje za one koji prate dinamiku indijskog vazduhoplovstva. Indijska vazduhoplovna komanda poslednjih godina sve otvorenije priznaje da flota bazirana na Su-30MKI i Rafale avionima više ne obezbeđuje stratešku prednost u regionu, naročito nakon što je Peking uveo J-20 u borbena dežurstva uz konstantna unapređenja avionike i detekcijskih sistema koja su praktično nedostupna Zapadu.

Su-57, bez obzira na to što još nije u punoj masovnoj proizvodnji, nudi okvir koji odgovara indijskom konceptu rata velikih razdaljina, sa potrebom za dubinskim udaračkim kapacitetima i mogućnošću dopremanja teškog naoružanja. Drugi važan faktor je realpolitika.

Indija odavno vrlo dobro zna da jedina zapadna država koja poseduje tehnologiju pete generacije, Sjedinjene Države, neće otvoriti pristup tim kapacitetima niti prodati suštinske tehnologije u obimu koji bi Nju Delhiju omogućio ozbiljan strateški skok. Rusija je, nasuprot tome, jedina velika sila koja istovremeno poseduje relevantan tehnološki okvir, političku volju i istoriju duboke saradnje sa Indijom, što otvara prostor za potpuni transfer tehnologije i potpuno “otključani” lovac u obimu koji SAD nikada nije bila spreman da ponudi ni najbližim saveznicima.

Indijsku moguću odluku dodatno pojačava činjenica da su njihovi vojni analitičari pažljivo pratili verzije Su-57 koje se koriste u ograničenim borbenim misijama u Ukrajini, gde je avion uspeo da ostane van dometa ukrajinskih sistema PVO i da, zahvaljujući raketama dugog dometa, uništava ciljeve bez ulaska u zone rizika. Sve ovo indijskom vrhu daje potvrdu da Su-57 može postati osnova buduće generacije indijske avijacije, posebno ako ruska strana ponudi povoljne uslove licencne proizvodnje, što je prema ruskim diplomatskim izvorima već otvorena tema.

S-400 KAO TEMELj INDIJSKOG VIŠESLOJNOG ŠTITA

Indija je već kupila S-400 i nalazi se u fazi finalnog raspoređivanja svih baterija širom zemlje. Sistemi koji su već operativni postali su centralni stub indijske PVO, a njihova efikasnost posebno je primećena tokom kratkotrajnog sukoba sa Pakistanim i nedavnih kineskih demonstracija snage u Tibetu. Indijski generali dobro znaju da nijedan zapadni sistem srednjeg i dugog dometa ne pokriva toliko širok spektar meta kao S-400, posebno kada je reč o kombinaciji aviona, krstarećih i balističkih projektila.

Indijska vojska smatra da je S-400 u strateškom smislu amortizer rizika, jer se radi o sistemu koji u jednoj bateriji obuhvata kapacitete koje bi Zapad pokrivao sa tri ili četiri različita sistema, uz nesigurnu isporuku delova i ograničene mogućnosti za integraciju u indijsku infrastrukturu. Zato Indija veoma pragmatično razmatra nabavku dodatnih baterija S-400, jer Sjedinjene Države ne mogu da ponude realnu zamenu. Američki pritisci, a nedavne sankcije, tarife i postavljanje uslova samo su potvrdili indijskom vojnom vrhu da je sigurnija opcija ostati u ruskoj tehnološkoj orbiti kada je reč o PVO.

Indija je istovremeno svesna da se nalazi između dve nuklearne sile sa kojima ima otvorene ili zamrznute konflikte, pa je racionalno da gradi PVO strukturu koja ne zavisi od trenutne volje na Zapadu. Precizno praćenje ruske modernizacije S-400 tokom rata u Ukrajini samo je ojačalo indijski zaključak da je ovaj sistem ostao konkurentan i održiv i u okruženju u kojem se razvijaju hipersonične pretnje.

S-500 KAO MOGUĆI STRATEŠKI PROJEKAT

Za razliku od Su-57 i S-400, pitanje S-500 još uvek je otvoreno, ali ga Indija ne odbacuje. Indijska vojska prati razvoj S-500 Prometej kao platforme koja prelazi granice klasične protivvazdušne odbrane i ide u pravcu antiraketnog i antisvemirskog kapaciteta. Iako je sistem još u fazi ograničene raspodele i Rusija ga zadržava pre svega za zaštitu sopstvenih strateških objekata, u indijskoj vojnoj doktrini jasno piše da će tokom naredne decenije biti potrebna višeslojna odbrana koja prevazilazi domete S-400.

Indija je suočena sa razvojem hipersoničnih raketa svojih konkurenata, balističkih projektila i sve češćim testovima anti-satelitskih sredstava, zbog čega planira dugoročnu modernizaciju koja bi spojila višedimenzionalnu odbranu i sopstvene svemirske programe. S-500, bilo kroz ograničeni uvoz ili kroz dugoročnu licencnu saradnju, zato ostaje rezervna i potencijalno ključna opcija.

Indijski stratezi shvataju da se radi o sistemu čija prava vrednost dolazi tek u spoju sa nacionalnim komandnim centrom, satelitskim mapiranjem i domaćim radarima dugog dometa, što zahteva godine zajedničkog rada. Međutim, Indija ne žuri i želi da ispita u kojoj meri bi Rusija bila spremna da uključi indijske stručnjake u razvoj verzije prilagođene azijskom teatru.

