UMEROV ZAHVALAN TRAMPU: Razgovaramo o bezbednosti i budućnosti Ukrajine
ŠEF ukrajinske delegacije Rustem Umerov rekao je da rade "na obezbeđivanju pravog mira za Ukrajinu“.
Zahvalio se Donaldu Trampu na "inicijativi za mir" i rekao da je zahvalan timu američkog predsednika.
"Razgovaramo o budućnosti Ukrajine, o bezbednosti Ukrajine, o tome da se agresija na Ukrajinu ne ponovi, o prosperitetu Ukrajine, o tome kako obnoviti Ukrajinu“, rekao je Umerov.
"Zahvalni smo na naporima Sjedinjenih Država i njihovog tima koji nam pomažu. SAD nas slušaju, SAD nas podržavaju, SAD hodaju pored nas i zahvalni smo na svemu što je učinjeno", poručio je Umerov.,
(Skaj njuz, Ukrinform)
