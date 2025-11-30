Svet

UMEROV ZAHVALAN TRAMPU: Razgovaramo o bezbednosti i budućnosti Ukrajine

В.Н.

30. 11. 2025. u 17:21

ŠEF ukrajinske delegacije Rustem Umerov rekao je da rade "na obezbeđivanju pravog mira za Ukrajinu“.

УМЕРОВ ЗАХВАЛАН ТРАМПУ: Разговарамо о безбедности и будућности Украјине

Foto MO Ukrajine

Zahvalio se Donaldu Trampu na "inicijativi za mir" i rekao da je zahvalan timu američkog predsednika.

"Razgovaramo o budućnosti Ukrajine, o bezbednosti Ukrajine, o tome da se agresija na Ukrajinu ne ponovi, o prosperitetu Ukrajine, o tome kako obnoviti Ukrajinu“, rekao je Umerov.

"Zahvalni smo na naporima Sjedinjenih Država i njihovog tima koji nam pomažu. SAD nas slušaju, SAD nas podržavaju, SAD hodaju pored nas i zahvalni smo na svemu što je učinjeno", poručio je Umerov.,

(Skaj njuz, Ukrinform)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JK POTKAČILA DUŠKA: Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju

JK POTKAČILA DUŠKA: "Više o pokojnicima ne bih, bitno je da daje alimentaciju"