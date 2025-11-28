ZELENSKI PRED SVRŠENIM ČINOM: Ovo je ultimatum Evrope

KIJEV mora odlučno krenuti u kazneni progon korumpiranih političara i preduzetnika ako se Ukrajina želi pridružiti Evropskoj uniji, upozorio je visoki zvaničnik iz Brisela, piše Politico.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Poruka dolazi u trenutku dok raste pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog sve većeg broja optužbi za korupciju koje potresaju njegov uži krug.

U intervjuu za ovaj portal, evropski komesar za pravosuđe Majkl MekGrat poručio je da evropske vlade neće podržati ulazak zemlje kandidatkinje poput Ukrajine u 27-člani blok ako ne dokaže da ima efikasan sistem za iskorenjivanje kriminala u samom vrhu društva.

Nedugo nakon MekGratovih izjava, istražitelji za borbu protiv korupcije pretražili su i prostorije jednog od najmoćnijih savetnika Zelenskog, Andrija Jermaka, u okviru istrage koja je u toku. Jermak je potom podneo ostavku.

Ove optužbe dolaze u izuzetno osetljivom trenutku za Ukrajinu, dok američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Zelenskog da prihvati mirovni sporazum koji bi od njega mogao zahtevati ustupanje teritorija Rusiji.

(Politico)

