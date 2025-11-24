IZBAČENO DEVET TAČAKA IZ MIROVNOG PLANA: Procureli novi detalji

NAKON vikenda intenzivnih pregovora u Ženevi, američki i ukrajinski zvaničnici saopštili su da je ostvaren značajan napredak u izradi mirovnog plana za okončanje rata s Rusijom.

Ipak, detalji o tome kako planiraju prevazići duboka neslaganja između Moskve i Kijeva i dalje se drže u tajnosti, dok evropski saveznici ostaju oprezni, piše Financial Times.

Prvi talas optimizma stigao je od američkog predsednika Donalda Trampa.

- Da li je zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Ne verujte dok ne vidite, ali možda se dešava nešto dobro - objavio je u ponedeljak ujutro na društvenoj mreži Truth Social.

Njegov državni sekretar, Marko Rubio, bio je još direktniji rekavši nakon nedeljnih razgovora da je ostvaren "ogroman" napredak i da je "vrlo optimističan" u pogledu skorog postizanja dogovora. Dodao je da konačni tekst moraju odobriti Zelenski i Tramp pre slanja u Moskvu.

Skraćeni plan i oštre reakcije

Prema izvorima upoznatim s pregovorima, mirovni plan skraćen je sa 28 na 19 tačaka. Iako nije otkriveno šta je tačno izbačeno, poznato je da su evropski lideri ranije izrazili zabrinutost zbog delova koji se odnose na sankcije i zamrznutu rusku imovinu, smatrajući to isključivom nadležnošću EU. Američki pritisak da se sukob što pre okonča već je uzdrmao tržišta, evropske odbrambene deonice pale su u ponedeljak više od 2 odsto.

U zajedničkom saopštenju, SAD i Ukrajina su razgovore opisale kao "konstruktivne", ali zabrinutost iza kulisa raste. Finski predsednik Aleksander Stub ocenio je pregovore kao "korak napred", ali je upozorio da "glavna pitanja ostaju nerešena".

Jasne poruke iz Brisela i Moskve

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da su tri elementa ključna:

"Prvo, granice se ne mogu menjati silom. Drugo, kao suverena nacija, ne mogu postojati ograničenja za ukrajinske oružane snage. I treće, centralna uloga Evropske unije u obezbeđivanju mira za Ukrajinu mora biti u potpunosti odražena."

Originalni predlog, međutim, prelazio je nekoliko ključnih ukrajinskih "crvenih linija", uključujući predaju preostalog dela Donjecke oblasti. S druge strane, Kremlj tvrdi da nije primio nikakav zvanični sažetak pregovora. Portparol Dmitrij Peskov izjavio je da ove nedelje nisu planirani sastanci američkih i ruskih predstavnika.

Podele u Vašingtonu i evropska protivponuda

Celi diplomatski proces obeležile su i protivrečne poruke iz Vašingtona. Nakon pritiska na Ukrajinu da prihvati dogovor, Tramp je poručio da plan nije američka "konačna ponuda", dok se Rubio navodno pokušao distancirati od pojedinih predloga, da bi ih samo nekoliko sati kasnije ponovo podržao.

Plan je izazvao i duboke podele među republikancima. Dok ga uticajni senatori poput Miča Mekonela i Lindzija Grejama kritikuju, drugi, poput Ekira Šmita, brane Trampov "realističan" pristup. Senator Tom Tilis poručio je:

"Vladimir Putin je ubica, silovatelj i atentator i ne bismo smeli da učinimo ništa što bi mu dalo osećaj da je ovde pobedio. Svaki sporazum mora biti sporazum koji narod Ukrajine želi.“

U međuvremenu, evropske diplomate, zabrinute da bi Tramp mogao povući američku podršku, pripremaju sopstvenu verziju dogovora.

- Pokušavamo osmisliti nešto što bi moglo proći kao protivponuda - rekao je jedan evropski zvaničnik. Na sastancima u Ženevi, uz američki i ukrajinski tim koje je predvodio Andrij Jermak, učestvovali su i savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i EU.

