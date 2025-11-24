GRETI TUNBERG ZABRANJEN ULAZAK U VENECIJU: Morala da plati i kaznu

ŠVEDSKOJ aktivistkinji Greti Tunberg zabranjen je ulazak u Veneciju i kažnjena je sa 150 evra, nakon što je sa grupom aktivista iz organizacije "Pobuna protiv izumiranja" prosula zelenu boju u Veliki kanal.

Foto: Melissa Renwick/The Canadian Press via AP

Vlasti Venecije odredile su joj 48-časovnu zabranu ulaska uz obrazloženje da je "više zainteresovana za samopromociju nego za zaštitu životne sredine".

Incident se dogodio tokom vikenda, kada je oko 35 aktivista protestvovalo zbog uništavanja životne sredine.

Oni su nosili transparent "Stop ekocidu", a u veliki kanal su prosipali zelenu i crvenu boju i sa velovima na glavi "marširali" kroz grupe turista, piše Dejli mejl.

Guverner regiona Veneto Luka zaja osudio je akciju aktivista kao "nepoštovanje prema Veneciji, njegovoj istoriji i njegovoj krhkosti".

"Još me više iznenađuje što vidim Gretu Tunberg među autorima ovog beskorisnog protesta, koji očito imaju za cilj - više od podizanja svesti o okolini, da sebi daju vidljivost", rekao je on.

Istom kaznom kažnjeni su i ostali aktivisti.

Aktivisti "Pobune protiv izumiranja" izveli su slične akcije i u drugim italijanskim gradovima - Bolonji, Đenovi, Milanu, Padovi, Palermu, Parmi, Trstu, Torinu i Tarantu navodeći da im je cilj da podignu svest o "masovnim posledicama klimatskog kolapsa", a Italiju su odabrali jer je navodno jedna od zemalja koje su se najviše zalagale da spreče usvajanje predloga iznetih na samitu COP30.



(Tanjug)