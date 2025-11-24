"NE ODGOVARA NAM" Oglasila se Rusija o mirovnom planu

KREMLjOV pomoćnik Jurij Ušakov ocenio je evropski kontrapredlog američkom mirovnom planu za Ukrajinu kao „potpuno nekonstruktivan“.

Foto: Tanjug

- Na prvi pogled, evropski dodatak deluje potpuno nekonstruktivno i ne odgovara Rusiji - rekao je Ušakov. Međutim, dodao je da su „mnoge“ odredbe u početnom američkom planu, koji je prošle nedelje poslat Kijevu, prihvatljive, dok neke druge tačke zahtevaju detaljnu diskusiju.

Govoreći o mogućnosti direktnih pregovora, Ušakov je rekao da postoje „neki signali“ o organizovanju sastanka između ruskih i američkih predstavnika, ali da konačni dogovor još nije postignut.

Podsetimo se da su evropski lideri izrazili zabrinutost zbog američkog plana od 28 tačaka. Najviše ih je uznemirila ideja da Ukrajina treba da pristane na teritorijalne ustupke i smanjenje svojih oružanih snaga, zbog čega su i sastavili sopstveni kontrapredlog.

U najnovijem razvoju događaja, nakon jučerašnjih razgovora u Ženevi, SAD i Ukrajina su objavile da su sastavile „ažurirani i prefinjeni mirovni okvir“.

(Imdexhr)

