EVROPA SE SPREMA ZA SCENARIO: "Tramp bi mogao da prekine podršku Kijevu"
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp mogao bi da uskrati podršku Kijevu, piše Fajnenšel tajms, pozivajući se na evropskog zvaničnika.
- Mi se, naravno, pripremamo za takav scenario - rekao je on.
Prema njegovim rečima, američki predsednik bi mogao da prekine podršku Kijevu zbog razočaranja.
Državni sekretar SAD Marko Rubio tokom razgovora sa novinarima na konsultacijama u Ženevi o planu za rešavanje krize u Ukrajini izjavio je da ne isključuje mogućnost razgovora između Trampa i Vladimira Zelenskog u narednim danima.
Posle toga Si-Bi-Si je, pozivajući se na sopstvene izvore, saopštio da se razmatrala poseta Zelenskog Sjedinjenim Državama, ali da će njena mogućnost zavisiti od rezultata bilateralnih kontakata u Ženevi.
Kako su naveli sagovornici, Tramp se zalaže za postizanje dogovora do Dana zahvalnosti, koji se 2025. godine obeležava 27. novembra.
