EVROPA SE SPREMA ZA SCENARIO: "Tramp bi mogao da prekine podršku Kijevu"

24. 11. 2025. u 08:25

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp mogao bi da uskrati podršku Kijevu, piše Fajnenšel tajms, pozivajući se na evropskog zvaničnika.

Foto: Profimedia/ilustracija

- Mi se, naravno, pripremamo za takav scenario - rekao je on.

Prema njegovim rečima, američki predsednik bi mogao da prekine podršku Kijevu zbog razočaranja.

Državni sekretar SAD Marko Rubio tokom razgovora sa novinarima na konsultacijama u Ženevi o planu za rešavanje krize u Ukrajini izjavio je da ne isključuje mogućnost razgovora između Trampa i Vladimira Zelenskog u narednim danima.

Posle toga Si-Bi-Si je, pozivajući se na sopstvene izvore, saopštio da se razmatrala poseta Zelenskog Sjedinjenim Državama, ali da će njena mogućnost zavisiti od rezultata bilateralnih kontakata u Ženevi.

Kako su naveli sagovornici, Tramp se zalaže za postizanje dogovora do Dana zahvalnosti, koji se 2025. godine obeležava 27. novembra.

