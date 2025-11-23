MERC PESIMISTIČAN: Nisam uveren da će rešenje po američkom planu biti nađeno do četvrtka

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da nije uveren da će mirovno rešenje koje bi bilo prihvatljivo za Ukrajinu, zasnovano na američkom planu od 28 tačaka, biti nađeno do roka koji je postavio američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Profimedia

- Danas je nedelja. Plan predsednika Trampa je da postigne sporazum u četvrtak. Još uvek smo veoma daleko od toga. To ne znači da je potpuno nemoguće postići ga... Ali sam skeptičan da li je takav ishod moguć s obzirom na trenutne razlike - rekao je Merc na marginama samita G20 u Johanesburgu, prenosi Rojters.

Ukrajinski, američki i evropski zvaničnici okupili su se danas u Ženevi, gde su u toku sastanci na kojima se razgovara o nacrtu američkog plana za okončanje rata u Ukrajini koji, prema delovima koji su procureli u javnost, između ostalog, predviđa da Ukrajina odustane od dela svoje teritorije, i da odustane od članstva u NATO.

Tramp je ranije izjavio da od ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog očekuje da prihvati njegov plan do četvrtka, 27. novembra, ali je kasnije novinarima rekao i da to nije njegov konačni predlog.