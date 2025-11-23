NA SNAZI UPOZORENJE PRVOG STEPENA: Vatrena stihija primorala na evakuaciju više stotina ljudi
VLASTI Južne Koreje izdale su rano jutros upozorenje na šumski požar prvog nivoa, nakon što je vatrena stihija zahvatila šumu Jangjang u provinciji Gangvon na severoistoku zemlje i primorala na evakuaciju više stotina ljudi.
Korejska šumska služba aktivirala je upozorenja prvog nivoa dok su se napori u gašenju požara nastavili u obližnjem kampu i na plaži, za koji se procenjuje da sada pokriva između 10 i 50 hektara, prenosi Rojters.
Šumske vlasti su rasporedile 101 vozilo za gašenje požara i 326 ljudi kako bi obuzdale požar, a u toku dana će biti raspoređeno još 25 vatrogasnih helikoptera.
Preporučujemo
DETE POGINULO U POŽARU: Troje mališana hospitalizovano
21. 11. 2025. u 22:55
GORI ZGRADA POLICIJE U KNINU: Plamen sve uništio
21. 11. 2025. u 20:28
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"DO JUČE JE BIO DEDA, A SADA...": Snežana odbrusila kolegi na prozivku - "Neću da budem nepristojna"
SNEŽANA Đurišić je nakon snimanja muzičkog takmičenja Zvezde Granda jednom prilikom pred kamerama rešila da kolegi Draganu Stojkoviću Bosancu odgovori na žestoku izjavu
23. 11. 2025. u 08:54
Komentari (0)