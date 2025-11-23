NA SNAZI UPOZORENJE PRVOG STEPENA: Vatrena stihija primorala na evakuaciju više stotina ljudi

VLASTI Južne Koreje izdale su rano jutros upozorenje na šumski požar prvog nivoa, nakon što je vatrena stihija zahvatila šumu Jangjang u provinciji Gangvon na severoistoku zemlje i primorala na evakuaciju više stotina ljudi.

Foto Tanjug/AP/Michael Varaklas

Korejska šumska služba aktivirala je upozorenja prvog nivoa dok su se napori u gašenju požara nastavili u obližnjem kampu i na plaži, za koji se procenjuje da sada pokriva između 10 i 50 hektara, prenosi Rojters.

Šumske vlasti su rasporedile 101 vozilo za gašenje požara i 326 ljudi kako bi obuzdale požar, a u toku dana će biti raspoređeno još 25 vatrogasnih helikoptera.