TAMNA JE NOĆ: Ukrajina u čudu gledala šta se dogodilo na fudbalskoj utakmici (VIDEO)

22. 11. 2025. u 21:35

NAJNOVIJE vesti o Ukrajini stižu iz Odese gde je fudbalska utakmica u Odesi prekinuta je zbog nestanka struje.

ТАМНА ЈЕ НОЋ: Украјина у чуду гледала шта се догодило на фудбалској утакмици (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Svetla su se iznenada ugasila tokom utakmice između Černomorca i Podilja. Stadion je utonuo u mrak zbog rasprostranjenih nestanaka struje širom Ukrajine.

Snimak prikazuje trenutak nestanka struje, što je iznenadilo i sportiste i navijače i komentatora.

