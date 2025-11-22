"UKRAJINA MORA BITI U MOGUĆNOSTI DA SE BRANI" Starmer: Fokus za Kijev sada je na sastanku u Ženevi

BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio je danas da je fokus za Ukrajinu sada na sastanku u Ženevi, izražavajući nadu da će biti napretka u razgovorima o američkom mirovnom planu.

"Mislim da je fokus sada pre svega na sutrašnjem sastanku u Ženevi i na tome da li možemo da postignemo napredak sutra ujutro", rekao je Starmer novinarima na sastanku G20 u Južnoj Africi, prenosi Rojters.

On je dodao da očekuje razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u narednim danima i da će razgovarati večeras sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Starmer je rekao da Ukrajina "mora biti u mogućnosti da se brani" u slučaju bilo kakvog primirja, zbog čega su on i saveznici izrazili zabrinutost povodom plana o ograničenju ukrajinske vojske, prenosi Skaj njuz.

"Uglavnom su to bili saveznici iz Koalicije voljnih, koji su prisutni na G20, i konsenzus je bio da postoje elementi u planu od 28 tačaka koji su ključni za trajni mir, ali da je potrebna dodatna obrada i da ćemo se time baviti", istakao je on.

Prema njegovim rečima, zbog toga je postignut dogovor da će sutra u Ženevi prisustvovati visoki američki zvaničnici, evropski savetnici za nacionalnu bezbednost, uključujući i britanskog savetnika, i naravno Ukrajinci, da bi se dalje radilo na nacrtu.

Najvažnije evropske države, kao i Japan i Kanada, odbacuju američki mirovni plan za Ukrajinu u njegovom sadašnjem obliku, što su saopštile danas u kratkom saopštenju, navodeći da plan doduše sadrži važne elemente, ali da mu je potrebna dorada.

"Jasno zastupamo princip da granice ne smeju da se menjaju silom. Takođe smo zabrinuti zbog predloženih ograničenja za ukrajinske snage, koja bi Ukrajinu učinila ranjivom na buduće napade", stoji u tekstu.

Dalje se navodi da se pojedine tačke plana, takođe, tiču EU i NATO-a zbog čega bi članice tih organizacija morale da se saglase sa njihovom primenom.

Naglašavaju trajnu podršku Ukrajini i spremnost da se narednih dana nastavi "blisko usklađivanje sa Ukrajinom i SAD".



(Tanjug)