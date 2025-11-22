IZRAEL IZVEO BRUTALNE NAPADE U GAZI: Više od 24 ljudi poginulo, 54 ranjeno, među njima i deca

IZRAELSKA vojska je danas izvela vazdušne napade na militante Hamasa u Gazi, uprskos primiruju koje je stupilo na snagu 10. oktobra. Zdravstveni zvaničnici u Gazi saopštili su da je najmanje 24 ljudi poginulo, 54 ranjeno, uključujući i decu.

Foto IDF

Izraelski napadi usledili su u trenutku kada je međunarodna inicijativa porasla u vezi sa Gazom, pošto je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak odobrio američki plan za obezbeđivanje i upravljanje teritorijom.

Plan odobrava međunarodne stabilizacione snage za obezbeđivanje bezbednosti, uspostavlja prelaznu upravu kojom bi nadgledao predsednik Donald Tramp i predviđa mogući budući put ka nezavisnoj palestinskoj državi.

Izrael je ranije izvodio slične napade nakon prijavljenih napada na svoje snage. Najmanje 33 Palestinca ubijena su tokom perioda od 12 sati u sredu i četvrtak, uglavnom žene i deca, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Jedan od napada u subotu pogodio je vozilo, usmrtivši 11 i ranivši više od 20 Palestinaca u kvartu Rimal u gradu Gazi, rekao je Rami Mhana, izvršni direktor bolnice Šifa, gde su žrtve prebačene.

- Većina ranjenih bila su deca - izjavio je direktor Mohamed Abu Selmija.

"Pokrio sam uši i počeo da vičem"

Napad na kuću u Deir el-Balahu u centralnoj Gazi usmrtio je tri osobe, uključujući jednu ženu, prema podacima bolnice Al-Aksa.

- Odjednom sam čuo snažnu eksploziju. Pogledao sam napolje i video dim koji je prekrio čitavo područje. Nisam video ništa. Pokrio sam uši i počeo da vičem drugima u šatoru da beže. Kada sam ponovo pogledao, shvatio sam da je gornji sprat kuće mog komšije nestao. Primirje je krhko. Ovo nije život koji može da se živi. Nema bezbednog mesta - rekao je Palestinac Halil Abu Hatab iz Deir el-Balaha.

Izraelska vojska je u saopštenju navela da je izvela napade na Hamas nakon što je "naoružani terorista" prešao u područje pod kontrolom Izraela i pucao na vojnike na jugu Gaze. Naveli su da vojnici nisu povređeni.

