UKRAJINCI ŽESTOKO NAPALI KRIM: Tokom noći dronovima pogođen važan strateški objekat - objavljeni snimci udara (VIDEO)
UKRAJINSKE snage su izvele nove udare dronovima na teritoriji pod kontrolom Rusije. Pogođena je elektro stanica na Krimu.
Telegram kanal Astra objavio je da je električna stanica Jani Kapu, koja se nalazi na severu Krima, bila meta napada dronovima tokom noći 22. novembra. Stanovnici su prijavili eksplozije i udare, a izvor je utvrdio da su napadi bili usmereni na ovu ključnu stanicu.
Ukrajina redovno gađa vojnu i energetsku infrastrukturu duboko unutar Rusije kako bi oslabila njene borbene kapacitete, dok Moskva nastavlja rat.
Ruska proizvodnja nafte i gasa sve češće je meta udara, dok Kijev pokušava da oslabi Moskvu, čiji je ratni budžet u velikoj meri zavisan od energetskog sektora.
Rafinerija nafte u Rjazanskoj oblasti pogođena je tokom noći 20. novembra, potvrdio je 20. novembra Robert Brovdi zvani "Mađar", komandant ukrajinskih snaga za dronove.
Prema Brovdijevim rečima, 1. odvojeni centar za bespilotne sisteme "Mađarove ptice" pogodio je rafineriju u Rjazanju. Rafinerija je prošle godine proizvela 13 miliona tona goriva.
- Benzin sada postaje sve ređa roba u Rusiji, dok gas i nafta brzo nestaju - rekao je Brovdi.
(Kyiv Independent)
