FON DER LAJEN: Lideri EU će sutra na samitu G20 razmotriti plan SAD za Ukrajinu

LIDERI Evropske unije sastaće se na samitu G20 u Johanesburgu u subotu, 22. novembra, kako bi razgovarali o američkom planu za Ukrajinu, objavila je Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije na društvenim mrežama nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Zelenskim.

-Predsednik Evropskog saveta i ja razgovarali smo sa Vladimirom Zelenskim. Danas smo razmotrili trenutnu situaciju i jasno stavili do znanja: ne bi trebalo da bude nikakvih odluka o Ukrajini bez učešća Kijeva. Sledeći korak je da se evropski lideri sastanu sutra (22. novembra) na marginama samita G20, a zatim u Angoli na sastanku EU-Afrička unija, navodi se u objavi.

Ranije večeras, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva ima tekst plana američkog predsednika Donalda Trampa, ali je on ažuriran i nije detaljno razmatran sa Rusijom. Prema njegovim rečima, nova verzija Trampovog plana verovatno se pojavila zbog pauze koja je nastala u pregovaračkom procesu.

Takođe je rekao i da novi mirovni plan Trampa može biti stavljen u osnovu konačnog rešavanja sukoba u Ukrajini.

Ranije danas, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da sledeći četvrtak vidi kao krajnji rok da Kijev prihvati uslove njegovog mirovnog plana za Ukrajinu.

Prethodno je Vladimir Zelenski u video-obraćanju saopštio da će pokušati da ponudi alternativu planu SAD za regulisanje sukoba u Ukrajini.

Ranije je Rojters preneo da Sjedinjene Američke Države prete da će prekinuti razmenu obaveštajnih podataka i isporuku oružja Ukrajini, kako bi je primorale da pristane na nacrt mirovnog sporazuma. Izvori Rojtersa su naveli da je Kijev pod većim pritiskom Vašingtona nego tokom bilo kojih prethodnih mirovnih pregovora i da "SAD žele da Ukrajina potpiše nacrt sporazuma do sledećeg četvrtka".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ranije danas poručio da Kijev mora već sada da donese odgovornu odluku o mirnom rešavanju sukoba, inače će biti kasno.

