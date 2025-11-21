RUSIJA I BELORUSIJA PROIZVODE NOVI STELT LOVAC: Šah-mat za svakog protivnika na nebu (VIDEO)
RUSKI izvoznik naoružanja "Rosoboroneksport" trenutno razmatra mogućnost zajedničke proizvodnje borbenog aviona Su-75 "Checkmate" pete generacije sa beloruskim partnerima.
Generalni direktor državne kompanije, Aleksandar Mihejev, potvrdio je za RIA Novosti da Rusija namerava da proizvodi avion zajedno sa Belorusijom.
Prvi let planiran je za početak 2026. godine.
-Interesovanje za ovaj avion i dalje je veliko na Bliskom istoku i u azijsko-pacifičkom regionu, izjavio je Mihejev na marginama međunarodnog sajma avijacije i kosmonautike u Dubaiju.
Sergej Bogdan, šef letnog odeljenja ruskog konstruktorskog biroa "Suhoj", saopštio je da bi prvi let stelt aviona Su-75 trebalo da bude održan početkom 2026. godine.
-Avion se već nalazi u radionici, privodi se kraju i već postoje konkretni vremenski planovi. Zbog toga bi, ako Bog da, uskoro trebalo da bude spreman, istakao je Bogdan.
Su-75 je prvi put predstavljen na avijacionom sajmu MAKS-2021. Iste godine stelt avion je prikazan i u inostranstvu na sajmu "Dubai eršou", na kojem je i ove godine bilo reči o revolucionarnoj letelici za koju stručnjaci tvrde da je bolja i od F-35.
U pitanju je jedan od vodećih svetskih događaja u oblasti avijacije i kosmonautike.
Ruski vodeći avio-kosmički i odbrambeni proizvođači predstavljaju oko 900 eksponata na površini od približno 5.000 kvadratnih metara.
(rt.rs)
