NOVI RUSKI ADUT: Kako je "orešnik" uzdrmao NATO i Ukrajinu

PRE tačno godinu dana, 21. novembra 2024. godine, tokom kombinovanog udara po ukrajinskoj vojno-industrijskoj infrastrukturi – po prvi put upotrebljena je ruska raketa srednjeg dometa "orešnik".

FOTO: Arhiva novosti

Kako je istakao u svom tekstu novinar RT Aleksej Zakvasin, udar je izveden po dnjepropetrovskom zavodu "Južmaš", velikom centru proizvodnje raketne tehnike za Oružane snage Ukrajine.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, Oružane snage Rusije upotrebile su nenuklearno hipersonično oružje. Svi kompleti bojevih glava "orešnika" pogodili su određeni cilj.

Posle udara na "Južmaš" na internetu su se pojavili snimci sa nadzornih kamera u Dnjepropetrovsku. Na njima su zabeleženi svetleći objekti koji velikom brzinom padaju na teritoriju preduzeća. Mediji i eksperti prepoznali su u njima nezavisno vođene komplete bojevih glava rakete "orešnik".

Kako je u komentaru za RT podsetio vojni dopisnik Aleksej Koževnjikov, prva borbena upotreba "orešnika" izazvala je ogroman odjek, a snimci s nadzornih kamera postali su "odlična reklama" za najnovije rusko oružje.

-Kadrovi bojevih elemenata "orešnika" koji lete ogromnom brzinom uzburkali su čitav svet. Kao da smo videli onaj čuveni "kazneni oganj". Naravno, u borbenom debiju "orešnika" se ne mora tražiti simbolika. Ali očigledno je da je sa ruske strane to bila demonstracija moći raketnog štita. Bilo je to upozorenje onima koji pomažu Kijevu da ispaljuje rakete na našu teritoriju", naglasio je Koževnjikov.

PRAŠINA BEZ NUKLEARNOG UDARA

Posle uspešnih borbenih ispitivanja, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je udar raketom srednjeg dometa po "Južmašu" bio odgovor na lansiranja ATACMS, "storm šedou" i HIMARS raketa zapadne proizvodnje po ruskim regionima.

Takođe, šef ruske države je istakao da su borbena ispitivanja "orešnika" reakcija Moskve na agresivne postupke zemalja NATO-a.

Putin je podsetio da su Sjedinjene Države 2019. godine prekršile Sporazum o raketama srednjeg i kratkog dometa i najavile planove za raspoređivanje oružja koje je tim dokumentom zabranjeno. U takvim uslovima, Rusija je takođe započela razvoj raketa ovih kategorija.

Pored toga, predsednik Rusije je otkrio i neke karakteristike "orešnika". Prema njegovim rečima, raketa dostiže brzinu od 10 mahova, što čini njeno presretanje nemogućim.

-Sredstva za suprotstavljanje takvom oružju danas ne postoje. Rakete napadaju ciljeve brzinom od 10 mahova – to je 2,5–3 kilometara na sat. Savremeni sistemi PVO u svetu, kao i američki sistemi protivraketne odbrane u Evropi, ne mogu presresti takve rakete – to je isključeno, naglasio je Putin.

Krajem novembra prošle godine predsednik je rekao da "orešnik" može nositi desetine nezavisno vođenih kompleta bojevih glava čija temperatura dostiže 4.000 Celzijusa. Tako se svi objekti u zoni udara pretvaraju u prašinu.

-Temperatura bojevih elemenata dostiže 4.000 Celzijusa. Ako me sećanje ne vara, na površini Sunca temperatura je 5.500–6.000. Zbog toga se sve što se nađe u epicentru udara raspada na frakcije, na elementarne čestice, pretvarajući se, u suštini, prašinu. Raketa uništava čak i visoko zaštićene i duboko ukopane objekte, istakao je Putin.

U decembru je ruski lider dodao da je u grupnoj upotrebi razorna moć "orešnika" uporediva sa oružjem masovnog uništenja. Na taj način, nova raketa srednjeg dometa smanjuje potrebu za nuklearnim udarom na agresora.

ZABRINULI SU SE SVI

Posle gromoglasnog borbenog debija, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko obratio se ruskom kolegi sa zahtevom da se "orešnik" rasporedi u Belorusiji radi zaštite stanovništva od agresije Zapada. Prema njegovim rečima, takav potez bi "ozbiljno smirio neke umove koji su već spremni da ratuju protiv Belorusije".

Kako je objasnio, zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Belorusije, general-major Sergej Lagodjuk, odluka o isporuci "orešnika" Minsku doneta kao odgovor na planove SAD i Nemačke da rasporede rakete srednjeg dometa u Evropi.

Prema aktuelnim planovima, "orešnik" će stupiti na borbeno dežurstvo u Belorusiji u decembru 2025. godine. Prema Putinovim rečima, rakete će biti deo kompleksa u okviru Raketnih strateških snaga Rusije, dok će Minsk moći da određuje ciljeve. Lukašenko je, ipak, naglasio da će se objekti za udar određivati u dogovoru sa Moskvom.

Borbeno korišćenje i planovi raspoređivanja "orešnika" u Belorusiji izazvali su zabrinutost na Zapadu i u Ukrajini. Moskva je unapred obavestila Vašington o lansiranju rakete.

SAD su održale brifing za Kijev i svoje saveznike kako bi im "pomogle da se pripreme", a režim Zelenskog sazvao je sednicu Saveta Ukrajina–NATO i potom priznao da je presretanje "orešnika" nemoguće.

Kako je za RT objasnio vojni analitičar Aleksandar Hrolenko, "orešnik" je s razlogom izazvao paniku u Kijevu i NATO-u.

"Orešnik“ je potpuno novo, jedinstveno oružje, sposobno da pogađa ciljeve u bilo kojoj tački Evrope. Čak ni najmodernija sredstva protivvazdušne i protivraketne odbrane ne mogu presresti ovu hipersoničnu raketu. Zabrinuli su se svi naši protivnici, uključujući i Veliku Britaniju. Englezi imaju o čemu da razmišljaju", naglasio je Hrolenko.

INSTRUMENT ODVRAĆANjA

Stručnjaci sa kojima je RT razgovarao ukazali su da ni godinu dana kasnije nisu objavljene fotografije "orešnika" niti precizne karakteristike. Ipak, za tim, prema mišljenju stručnjaka, nema ni stvarne potrebe.

-Verovatno mnoge ljude, kako u Rusiji tako i u svetu, zanima kako izgleda "orešnik". Ali strog režim tajnosti je potpuno normalna situacija. Ne znamo pouzdano ni kako izgledaju "burevesnik", "avangard", "posejdon", "jars-m" ili komandne rakete Raketnih strateških snaga Rusije. Slike koje postoje na "Militari Raša" i drugim resursima su skice, crteži i isključivo hipoteze, objasnio je Dmitrij Kornjev.

Prema njegovoj oceni, u stručnim krugovima preovladava mišljenje da je sličan pokretnom podzemnom raketnom kompleksu Raketnih strateških snaga, montiranom na šasiji Minske fabrike točkova za tegljače i opremljenom raketom sa sa razdvojivim bojevim glavama.

Kornjev pretpostavlja da je "orešnik" razvijen na osnovi kompleksa RS-26 "rubež", koji je nastao 2000-ih, ali nikada nije ušao u operativnu upotrebu. Ni njegov izgled i karakteristike nisu bili objavljeni.

"Moja pretpostavka je da je "orešnik" postao odgovor na kršenje Sporazuma o raketama srednjeg dometa 2019. godine. Moguće je da je odlučeno da se za osnovu uzme već razvijeni "rubež" i da se stvori pokretni kompleks s manjim dometom i novim nenuklearnim bojevim delom", kaže Kornjev.

Prema njegovom mišljenju, "orešnik" predstavlja sredstvo nenuklearnog odvraćanja NATO-a u Evropi i namenjen je uništavanju strateški važnih ciljeva: nuklearnih skladišta, vazduhoplovnih baza, mornaričkih baza, zaštićenih komandnih punktova.

-Suština je u tome što svest o neminovnom uništenju takvih ciljeva "orešnikom" može sprečiti agresiju NATO-a protiv Rusije. A ako Evropu ipak ništa ne zaustavi, "orešnik" će sprečiti eskalaciju i otkloniti potrebu za primenom nuklearnog oružja, istakao je Kornjev.

Kako je saopštio Vladimir Putin, u ovom trenutku se kompleks "orešnik" proizvodi serijski u ruskoj industriji. Prema rečima Aleksandra Hrolenka, ruska odbrambena industrija može proizvesti dovoljan broj raketa za efikasno odvraćanje NATO-a u Evropi.

-Na Zapadu su bili krajnje neprijatno iznenađeni pojavom "orešnika" i drugih najnovijih udarnih sredstava u ruskom arsenalu. Moskva se optužuje za trku u naoružanju, ali u stvarnosti isti taj "orešnik" je instrument odvraćanja, naročito u uslovima započete militarizacije Evrope. Uzimajući u obzir značaj ovog oružja, industrija će ga proizvesti u količinama dovoljnim da spreči agresiju protiv Rusije, zaključio je Hrolenko.

(rt.rs)

