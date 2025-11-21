KIJEV NEIZBEŽNO GUBI DONBAS: Tramp postavio krajnji rok Ukrajini za prihvatanje mirovnog plana

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da sledeći četvrtak vidi kao krajnji rok da Kijev prihvati uslove njegovog mirovnog plana za Ukrajinu.

Tramp je u intervjuu intervju novinaru Brajanu Kilmidu primetio da Kijev gubi teritorije u sukobu, a on teži da okonča konflikt.

-Ukrajina će neizbežno izgubiti preostale delove Donbasa. Oni će vrlo brzo izgubiti ovu zemlju. Gube teritorije, istakao je Tramp komentarišući ideju o predaji dela ukrajinske teritorije Rusiji u okviru novog američkog mirovnog plana.

Takođe je dodao da Rusija ne želi nastavak sukoba sa Ukrajinom, kao i da ne teži ka tome da napadne zemlje Pribaltika.

Žestoke sankcije protiv Rusije

Tramp je takođe rekao i da će uskoro uvesti veoma snažne sankcije protiv Rusije koje će biti usmerene na otežavanje prodaje ruske nafte.

-I one su veoma moćne. Veoma otežavaju prodaju nafte, rekao je Tramp u intervjuu novinaru Brajanu Kilmidu.

Tramp je dodao da trenutno ne planira da povuče ranije uvedene američke sankcije protiv ruskih naftnih kompanija, prenosi Blumberg.

Ranije danas, Rojters je, pozivajući se na izvore, objavio da su Sjedinjene Države pripretile Ukrajini da će obustaviti isporuke oružja i razmenu obaveštajnih podataka ukoliko ne potpiše mirovni plan do 27. novembra.

Navodi se da se Kijev suočio sa do sada najozbiljnijim pritiskom iz Vašingtona.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da efikasnost ruske vojske treba da ubedi Kijev da je bolje pregovarati odmah nego čekati.

Prethodno je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao da će Rusija na nove sankcije Zapada odgovoriti praktičnim akcijama u vezi sa samoodrživim razvojem ruske ekonomije.

