UKOLIKO NE DOĐE DO MIRA, 2026. ĆE BITI BOLNA: Kako će se razvijati ukrajinski sukob?

NAJPRE jedno važno upozorenje. Ovo je predviđanje zasnovano na uočenim trendovima na bojnom polju u slučaju da ne dođe do iznenađenja, poput naglog mirovnog sporazuma ili potpunog kolapsa ukrajinske odbrane.

Takođe polazimo od pretpostavke da će kolektivni Zapad, pre svega osovina London-Brisel-liberali u SAD, nastaviti da pružaju značajnu pomoć Ukrajini. Manji obim pomoći, naravno, pogoršaće poziciju Kijeva.

ŠTA ĆE UKRAJINA POKUŠATI DA POSTIGNE 2026?

Glavni cilj biće usporavanje ruskog napredovanja kako bi se Ukrajina povukla na nove odbrambene linije dublje u pozadini i time dodatno smanjila tempo ruske ofanzive.

Paralelno sa tim, cilj je i povećanje ruskih gubitaka u procesu napredovanja. Drugi ključni prioritet biće sprečavanje pada velikih gradova na istoku zemlje.

RUSKI CILj JE SUPROTAN

Moskva će nastojati da napreduje brže nego što ukrajinska strana može da izgradi nove fortifikacije. To bi omogućilo još brže proboje. Jedan od glavnih ciljeva biće eliminacija tvrđave Slavjansk–Kramatorsk i približavanje trima velikim gradovima: Harkovu, Dnjepru i Zaporožju. Dodatno, Rusija će pokušati da tokom kampanje održi povoljan odnos gubitaka u odnosu na ukrajinsku stranu.

Ako Rusija uspe da ove tri metropole „izbaci iz upotrebe“ kao industrijske i ekonomske centre, to bi teško pogodilo ukrajinsku ratnu ekonomiju, izazvalo novi talas izbeglica i zadalo snažan udarac ukrajinskom moralu.

KAKO ĆE SE SITUACIJA ODVIJATI?

Na severu će pasti Volčansk i Kupjansk još pre 2026. Nakon toga ruske snage će se fokusirati na dva pravca: proširenje zone kontrole oko Kupjanska i ubrzanje zauzimanja širokog graničnog područja u severoistočnoj Harkovskoj oblasti.

Južnije, glavni pravac biće zauzimanje Krasnog Limana i čišćenje svih teritorija severno od reke Donjec i istočno od reke Oskol. Verovatno je da će se početkom proleća linija fronta nalaziti na sredini severoistočne Harkovske oblasti i duž reke Oskol.

Nakon konačnog pada Pokrovska i Mirnograda, snage koje su učestvovale u tim operacijama krenuće u napredovanje ka severu i zapadu. Prvi cilj ka severu biće Dobropolje. Ne očekujemo punu jurišnu operaciju na Konstantinovku zbog mogućih gubitaka u urbanom okruženju, ali ruske trupe će nastaviti da vrše pritisak duž cele linije kako bi zadržale ukrajinske snage angažovanim.

JUŽNI FRONT

Najveći zamah očekuje se na pravcu Guljajpole–Pokrovsk, pravolinijski ka Zaporožju i Dnjepru. Ruske snage će istovremeno pokušavati da probiju dve glavne ukrajinske odbrambene linije napadima sa boka i iz pozadine.

Zbog manjka naselja, fortifikacija i zbog otvorenog, zamrznutog terena, predviđamo brže rusko napredovanje nego ranije, ali oprezno, bez „blitzkriga“. Realistično je očekivati napredak od 30 kilometara duž celog južnog fronta.

Sve ukupno, ovo bi moglo doneti oko 7.500 km² teritorijalnog dobitka u roku od tri meseca, naspram oko 6.000 km² tokom cele 2025. godine. Iako veliki gradovi neće pasti, oblast Slavjansk–Kramatorsk–Konstantinovka biće u polu-okruženju.

ŠTA ĆE BITI DALjE?

Što više ulazimo u buduće faze rata, predviđanja postaju teža, ali pokušavamo da definišemo najverovatnije operacije. Tri ruske ofanzive se izdvajaju kao ključne:

1. Ofanziva ka Dnjepru

Cilj: dostizanje reke Dnjepar i obilaženje ukrajinske južne odbrane. Rusija će pokušati da zaobiđe Pavlograd, jedan od najutvrđenijih ukrajinskih centara. Ukoliko se ukrajinska vojska povuče, Pavlograd će pasti bez teških borbi. Ako ostane, očekuje se najveća bitka na jugu Ukrajine tokom 2026. godine.

2. Dvostruko obuhvatanje Kramatorskog izbočaja

Dva udara: jedan sa juga ka Barvinkovu, drugi sa severa ka Izjumu. Primarni cilj je da se ukrajinska vojska natera na povlačenje. Sekundarni, u slučaju kašnjenja, da bude opkoljena i uništena.

Istovremeno će ruske snage pokušati da obezbede severni bok operacije zauzimanjem preostalog severoistočnog dela Harkovske oblasti i teritorija istočno od Donjeca jugoistočno od Harkova.

3. Eventualno šire obuhvatanje ka Pervomajskom

Druga ruska opcija je veće poluokruživanje Kramatorska, uključujući i Izjum, uz napredovanje ka Pervomajskom/Zlatopilju. Time bi i Harkov bio poluokružen, osim zapadnog pravca koji bi ostao otvoren.

Ovakav manevar otvorio bi mogućnost naknadnog bočnog opkoljavanja zapadno od Harkova. Iako ne očekujemo potpuno okruženje Harkova, čak i poluokruženje bi ga eliminisalo kao ekonomski centar. Naš analitički sud je da je pravac Pervomajski znatno racionalniji od pravca Izjuma.

ŠTA UKRAJINSKA VOJSKA MOŽE DA URADI?

Odgovor je jednostavan, ali bolan: mora prestati da se bori za svaki metar i pripremiti organizovano povlačenje ka novoj liniji odbrane.

Slavjansk, Kramatorsk i Konstantinovka morali bi da se napuste. Najlogičnija nova linija bila bi na zapadnoj obali Donjeca južno od akumulacionog jezera istočno od Harkova, pa zatim ka već postojećim položajima kod Pavlograda, koji bi morali da se prošire sve do Dnjepra.

Iako je verovatno već kasno da se ta linija pravilno izgradi, bolja je odbrane dublje u pozadini nego gubici u bezizlaznim bitkama oko gradova koji se ne mogu zadržati. Severozapadni Donjeck je već izgubljen, pitanje je samo koliko će teritorije Ukrajina izgubiti posle toga.

OČEKIVANE REAKCIJE

Zbog ovakvih procena biće reakcija sa obe strane:

Pro-ukrajinski komentatori će tvrditi da živimo u „ruskom fantazijskom scenariju“ i da će ukrajinske linije izdržati. Smatramo da to nije realno i da će se situacija za Ukrajinu značajno pogoršati tokom 2026. godine.

Pro-ruski komentatori biće razočarani jer ne očekujemo potpuni kolaps ukrajinske vojske. Dugoročno, Odesa (poslednja domina), može postati ruska, ali ne 2026. godine.

