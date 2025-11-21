TRAMP NEĆE "VOUK " AGENDU U DAVOSU: Odmah da se ukloni

AMERIČKI predsednik Donald Tramp planira da sledeće godine lično učestvuje na ekonomskom samitu u Davosu, a organizatori okupljanja su dali garancije njegovoj administraciji da na januarskom skupu neće dominirati "vouk" teme kao što su rodna ravnopravnost, zelena tranzicija, klimatske promene i međunarodno razvojno finansiranje.

Foto: Tanjug

Prema navodima anonimnih izvora za Fajnenšel tajms (FT), Trampov tim je insistirao da se određeni segmenti agende u Davosu smanje ili uklone.

Svetski ekonomski forum je formalno saopštio da nijedna vlada ne utiče na uređivačku nezavisnost foruma niti na definisanje zvanične agende, ali izvori navode da je rukovodstvo organizacije već bilo sklono pragmatičnim rešenjima zbog globalnih političkih tenzija.

Američki zvaničnici su, kako se navodi, dobili uverenja organizatora da teme koje Vašington smatra spornim neće biti u pravom planu u Davosu.

Tema skupa za 2026. godinu je "Duh dijaloga" i fokusira se na pet globalnih izazova, uključujući saradnju u podeljenom svetu, odgovornu primenu inovacija i izgradnju prosperiteta.

U poređenju s prethodnim godinama, program je znatno manje usmeren na klimatske i društvene teme koje su ranije dominirale Davosom, prenosi portal Svis info.



(Tanjug)