MEDVED NAPAO ĐAKE NA EKSKURZIJI: Povređeno 11 osoba, nastavnik teško ranjen - dečak za dlaku izbegao smrt (FOTO)

UKUPNO 11 osoba je povređeno posle napada grizlija na učenike i nastavnike na pešačkoj stazi u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Medved grizli napao je grupu školske dece i nastavnika na pešačkoj stazi u Britanskoj Kolumbijiu Kanadi, povredivši 11 osoba, od kojih je dvoje teško.

Napad na udaljenoj stazi u Bela Kuli

Do napada je došlo u četvrtak popodne u mestu Bela Kula, oko 700 km severozapadno od Vankuvera. Javljeno je da se "agresivni medved" i dalje nalazi na slobodi i da su policija i službe za zaštitu prirode na terenu.

- Službenici su naoružani. Ostanite u kućama i dalje od autoputa - upozorili su putem društvenih mreža.

Bear attacks students in Bella Coola, leaving them with 'severe' injuries https://t.co/xRk3YL5E1E pic.twitter.com/pKGh24zbkr — The Vancouver Sun (@VancouverSun) November 21, 2025

Dvoje u kritičnom stanju

Portparol hitnih službi, Brajan Tvejtis, rekao je da su dve osobe u kritičnom stanju, a još dve teže povređene. Ostalima je pružena pomoć na licu mesta.

Roditelj Veronika Šuner ispričala je da su mnogi pokušavali da zaustave napad, ali da je nastavnik "primio najsnažniji udarac" i bio među onima koji su helikopterom prebačeni na lečenje.

Multiple school children critically injured in grizzly bear attack https://t.co/c2uzH9wwPU pic.twitter.com/YyeuFmvBHW — The Independent (@Independent) November 21, 2025

Deca u šoku - medved prošao tik pored njih

Šuner je rekla da je njen desetogodišnji sin Alvares bio u grupi sa decom iz četvrtog i petog razreda kada je medved napao decu i da je bio toliko blizu medveda da je "osetio njegovo krzno".

- Rekao je da je medved projurio pored njega, ali je jurio nekog drugog - dodala je.

U haosu koji je nastao, neka deca su pogođena biber-sprejem dok su nastavnici pokušavali da oteraju medveda. Alvares je šepao, a cipele su mu bile blatnjave od bežanja po blatu. Sve vreme je mislio samo na svoje drugove.

- Stalno plače za svojim prijateljima, odmah je počeo da se moli za njih - rekla je njegova majka.

Škola zatvorena, pruža se psihološka pomoć

Škola je objavila da će u petak biti zatvorena i da će učenicima i osoblju biti obezbeđena psihološka pomoć.

- Teško je naći reči u ovako teškom trenutku. Zahvalni smo našem timu i našim učenicima - naveli su u saopštenju.

(SCMP)

