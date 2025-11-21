IMA MRTVIH, LJUDI PADALI SA KROVOVA: Zbog snažnog zemljotresa ginuli i pešaci (VIDEO)
NAJMANjE šest osoba poginulo je u zemljotresu koji je pogodio jutros Bangladeš, preneo je Rojters.
Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ) saopštio je da je potres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio zemlju.
U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio na dubini od 10 kilometara.
Potres se dogodio oko 10.30 po lokalnom vremenu, a epicentar je u oblasti Gorašal u okrugu Narisngdi, oko 25 kilometara od glavnog grada Dake. Zgrade u Daki su se tresle, zbog čega su ljudi u panici izlazili na ulice, preneli su lokalni mediji.
Televizija "DBC", javila je da je najmanje šest osoba poginulo u glavnom gradu Bangladeša, troje od pada krova i zida jedne zgrade, i troje pešaka kada je ograda jedne zgrade pala na njih u Daki.
(Tanjug, Blic)
