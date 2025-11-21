PUTIN PRVI PUT O KORUPCIONAŠKOJ AFERI U UKRAJINI: Nikad oštrija poruka ruskog predsednika

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je juče, prvi put komentarišući korupcionaški skandal u Ukrajini, da je ukrajinsko rukovodstvo uzurpiralo vlast radi ličnog bogaćenja.

Foto: Profimedia

Tokom posete jednom od komandnih punktova jedinica grupe Zapad, Putin je rekao da je ukrajinsko rukovodstvo od marta prošle godine postalo kriminalna banda, udruženje organizovanog kriminala koje je uzurpiralo vlast radi ličnog bogaćenja, a, kako je naveo, pod izgovorom nastavka rata sa Rusijom.

- To je sada postala dobro poznata činjenica nakon rezultata istrage o korupciji u samoj Ukrajini - istakao je Putin.

On je napomenuo da oni koji su na vlasti u Ukrajini verovatno neće razmišljati o sudbini običnih ljudi i vojnika. Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) objavio je 10. novembra da sprovodi veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru i objavio fotografiju torbi punih svežnjeva novčanica evra pronađenih tokom operacije.

NABU je 11. novembra podigao optužnicu protiv sedam članova kriminalne organizacije umešane u korupciju u energetskom sektoru. Bivši zamenik premijera Oleksij Černišov takođe je bio umešan u slučaj korupcije.

Vrhovna rada je 19. novembra razrešila Germana Galuščenka, optuženog u slučaju korupcije u energetskom sektoru, sa mesta ministra pravde, a Svetlanu Grinčuk sa mesta ministrke energetike.