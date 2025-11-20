NA POMOLU POTPISIVANJE ISTORIJSKOG DOKUMENTA? Zelenski dobio nacrt američkog mirovnog plana o okončanju rata sa Rusijom

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski zvanično je danas dobio nacrt plana Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata sa Rusijom, saopštili su iz kabineta Zelenskog ističući da će Zelenski u narednim danaima razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o glavnim tačkama.

Foto AP

U saopštenju se navodi da je Ukrajina spremna za konstruktivnu saradnju sa SAD i partnerima u EU i svetu radi postizanja mira.

"Predsednik Ukrajine očekuje da će u narednim danima razgovarati sa predsednikom Trampom o raspoloživim diplomatskim mogućnostima i glavnim tačkama potrebnim za mir", saopštio je kabinet ukrajinskog predsednika, prenosi RBK Ukrajina.

Dodaje se i da bi novi plan, prema navodima američkih zvaničnika, mogao da intenzivira diplomatiju, saopšteno je iz kabineta predsednika Ukrajine.

"Ukrajina traži mir od prvih sekundi ruske invazije i mi podržavamo sve značajne predloge koji mogu da približe pravi mir. Ukrajina je od početka ove godine podržavala predloge predsednika (SAD Donalda) Trampa da se okonča krvoproliće", navodi se u saopštenju.

Zelenski se ranije danas u Kijevu sastao sa sekretarom vojske SAD Denom Driskolom i generalima, a uslediće i sastanak u novom formatu, kojem će prisustvovati i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov.

Visoki zvaničnik američke administracije rekao je ranije danas za NBC da je Tramp ove nedelje odobrio plan od 28 tačaka za mir između Rusije i Ukrajine.

Prema izvorima, plan predviđa da Ukrajina ustupi preostale delove Donbasa, prepolovi broj svojih oružanih snaga i odustane od ključnih kategorija naoružanja.

Takođe bi bila smanjena američka vojna pomoć, zabranjeno raspoređivanje trupa bilo koje strane na ukrajinskoj teritoriji i ukinuta isporuka zapadnog naoružanja dugog dometa.

Plan uključuje i priznanje ruskog jezika kao zvaničnog, kao i formalni status za lokalnu granu Ruske pravoslavne crkve.

Američki mediji su u sredu preneli, pozivajući se na izvore, da su plan razvili američki i ruski zvaničnici, a prema nezvaničnim podacima, u njegovom stvaranju je učestvovao izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev.

(Tanjug)

