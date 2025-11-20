DRAMA NA NEBU UKRAJINE Jurnjava koja se plaća životom: F-16 pokušava da stigne i obori rusku raketu H-101 (VIDEO)

UKRAJINSKI F-16 ponovo su dospeli u fokus nakon što se na internetu pojavio snimak koji prikazuje američki borbeni avion kako pokušava da presretne rusku krstareću raketu H-101 tokom napada u noći između 18. i 19. novembra.

Foto MoD Ukrajine

Na snimku se vidi raketa koja velikom brzinom prolazi prema cilju, dok ukrajinski avion pokušava da je dostigne, ali bez uspeha. Prema informacijama ukrajinskih medija, misija nije ostvarila željeni rezultat.

Ovakve situacije postale su češće otkako se F-16 koriste kao dopuna sistemima protivvazdušne odbrane. Upotreba aviona na samoj liniji fronta ostaje ograničena, pre svega zbog efikasnosti ruskih PVO sistema, pa su ukrajinske snage prisiljene da ove avione angažuju u zadacima presretanja dronova i projektila dublje u pozadini.

Međutim, dosadašnja iskustva pokazuju da rezultati nisu uvek u skladu sa očekivanjima, a povremeni incidenti, uključujući padove tokom pokušaja obaranja dronova, samo dodatno opterećuju ionako oslabljene kapacitete ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

Na internetu je objavljen zanimljiv snimak ukrajinskog lovačkog aviona F-16 koji juri rusku krstareću raketu H-101 tokom napada u noći od 18. do 19. novembra.https://t.co/R7XDCkr7c2 pic.twitter.com/7cE4slIasf — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 20, 2025

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je ruska strana modernizovala svoje dronove Geranj i sve češće koristi jedreće bombe FAB sa dodatim UMPK modulima, koje u nizu bliskih akcija menjaju ulogu klasičnih krstarećih raketa. Ukrajinski mediji konstatuju da PVO sistem ima poteškoća da odgovori na sve složenije modele udara.

Ipak, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo koristi F-16 i za zadatke napada na kopnene ciljeve. Nedavno objavljena fotografija prikazuje F-16AM opremljen osam vođenih bombi GBU-39 SDB, kao i raketama AIM-9L i AIM-120C, što mu omogućava da precizno dejstvuje po ciljevima na udaljenosti od oko 100 kilometara. To daje određenu fleksibilnost, ali ne rešava osnovni problem: ukupan broj aviona i ograničen broj obučenih pilota i tehničara.

Foto Vlada Indije

ŠTA UKRAJINA ZAPRAVO ŽELI DA POSTIGNE KUPOVINOM RAFALA?

U trenutku kada F-16 ne mogu da pruže strateški pomak, Zelenski pokušava da izgradi dugoročniju viziju vazduhoplovstva. Njegov odlazak u Pariz i najava kupovine 100 borbenih aviona Rafale deo su šire ambicije da se Ukrajina postepeno udalji od sovjetskih platformi i pređe na zapadne standarde. Međutim, realni izazovi ostaju veliki.

Ukrajinske vazduhoplovne snage trenutno se oslanjaju na kombinaciju starih preživelih MiG-ova i Suhoja, dok se rusko vazduhoplovstvo oslanja na savremene Su-35, Su-30SM i Su-57. Vizija Zelenskog podrazumeva flotu od 250 modernih aviona, uz dodatne platforme za elektronsko ratovanje i rano upozoravanje. Međutim, takav cilj premašuje čak i kapacitete brojnih bogatih država NATO-a.

F-16 i Mirage 2000 predstavljaju početak tranzicije, ali i dalje u ograničenom obimu. Aerodromi u Ukrajini nalaze se pod stalnim ruskim izviđanjem, što otežava bezbedno baziranje nove opreme, a obuka pilota i tehničara ide sporije nego što bi Kijev želeo.

Švedski Gripen E, koji bi prema karakteristikama možda i najviše odgovarao ukrajinskim potrebama, ostaje teško dostižan jer ni sama Švedska nema dovoljan broj aviona za izvoz. Najave sporazuma iz 2025. godine teško mogu brzo da se realizuju.

Francuski Rafale stoga deluje kao politički atraktivna opcija, ali stvarni izazovi se nalaze u proizvodnom i finansijskom delu. Dassault Aviation proizvodi do 2-3 aviona mesečno i već ima velike zaostale narudžbine, uključujući Egipat, UAE, Saudijsku Arabiju, Indoneziju, Grčku, Srbiju i Katar. Malo je verovatno da će bilo koja od ovih zemalja svojevoljno ustupati svoje ugovorene isporuke.

Pitanje finansiranja je podjednako složeno. Rafale, sa cenom do najmanje 124 miliona dolara samo za avion, zahteva i ogromne dodatne troškove za obuku, municiju, rezervne delove i logistiku. Ukupni iznos bi lako mogao da premaši 20 milijardi dolara, a parlamentarni zastupnici u Francuskoj već se pitaju ko će to na kraju platiti. Istovremeno, u EU ponovo se pojavljuju ideje o otimanju već zamrznute ruske imovine za finansiranje ovakvih nabavki.

Foto: Profimedia/Ilustracija

POZICIJA F-16 I REALNO STANjE UKRAJINSKOG VAZDUHOPLOVSTVA

Bez obzira na velike planove i PR najavljene ugovore, F-16 ostaje centralna platforma ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u doglednoj budućnosti. Reč je o avionu koji je proizveden u velikim serijama i koji se u brojnim zemljama povlači u korist novijih sistema, što omogućava relativno jednostavan prenos prema Ukrajini. Zapad će, po svemu sudeći, nastaviti da snabdeva Ukrajinu količinama dovoljnim za održavanje defanzivnih operacija i produžetak ukrajinske agonije, ali ne i za izgradnju velike i u potpunosti moderne flote kakvu Kijev priželjkuje.

U praksi, F-16 će i dalje predstavljati kombinaciju političkog signala, operativne podrške i platforme čije mogućnosti ne mogu u potpunosti da promene ravnotežu moći u vazduhu. Dok se Ukrajina trudi da modernizuje svoje vazduhoplovstvo, ruska strana nastavlja da unapređuje tehnike udara i sredstva koja koristi, čime dodatno komplikuje ukrajinske planove.

Sukob u vazduhu tako se pretvara u trku između tehnološkog prilagođavanja i logističkih ograničenja, pri čemu obe strane pokušavaju da izvuku maksimum iz svojih kapaciteta. Ukrajina veruje da moderniji avioni mogu postepeno da poboljšaju situaciju, ali i sama priznaje da se ključni rezultati ne mogu postići preko noći.

oruzjeonline.com

