MINISTAR UDARIO NA PREDSEDNIKA: Sprema Poljsku da izađe iz EU

MINISTAR spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski izjavio je da poljski predsednik Karol Navrocki priprema zemlju za izlazak iz Evropske unije, piše Rzeczpospolita.

-Ako nagoveštavate da je evropska integracija zavera protiv Poljske, ne pomažete ni EU ni Poljskoj. Vi pripremate psihološku i političku osnovu za izlazak iz Evropske unije, za Polexit, naveo je Sikorski, obraćajući se predsedniku. Prema njegovim rečima, EU se može kritikovati, ali postoje dve vrste kritike: ona koja ima za cilj poboljšanje i ona koja služi diskreditaciji i rušenju.

Ministar je upozorio i na posledice mogućeg napuštanja EU. Podsetio je da na zemlje Unije otpada 75% poljskog izvoza. Ako Poljska napusti Uniju, rizikuje da izgubi pristup strukturnim fondovima i finansijskoj pomoći namenjenoj razvoju odbrambene industrije.

Karol Navrocki, kandidat desnih snaga na predsedničkim izborima, 11. novembra učestvovao je na „Maršu nezavisnosti“, koji organizuju nacionalisti. Tokom povorke učesnici su spalili zastavu Evropske unije. Ranije je predsednik optužio deo poljskih političara da su „spremni da deo po deo predaju poljsku slobodu, nezavisnost i suverenitet stranim organizacijama, sudovima i programima Evropske unije“.

Prema informacijama portala Interia.pl, Sikorski je uputio Navrockom poruku u kojoj ga podseća da poljski predsednik, prema ustavu, ne može voditi sopstvenu spoljnu politiku, jer je njeno oblikovanje u nadležnosti vlade.

