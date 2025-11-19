POLJSKI GENERAL UPOZORIO: Stiže najpogodnije vreme za napad na našu zemlju

DUGE zimske noći i predstojeći božićni praznici "najpogodnije su vreme za napad na bezbednost Poljske", upozorio je danas načelnik Generalštaba oružanih snaga, general Veslav Kukula. Govoreći na konferenciji za novinare, Kukula je naveo da period smanjene vidljivosti i pojačanog putovanja građana tokom praznika predstavlja potencijalni bezbednosni rizik, prenela je agencija PAP.

Foto: Shutterstock/Vikipedija/Ilustracija

- Narednih nedelja biće veoma duge noći, što pruža prirodno pokriće za ovakvu vrstu aktivnosti. Za nešto više od mesec dana počinju božićni praznici, vreme kada milioni ljudi putuju, uglavnom koristeći javni prevoz. Naši neprijatelji ovo mogu da dožive kao najpogodnije vreme za napad - rekao je general.

On je istakao da Poljska "ne sme da dozvoli da se to dogodi" i upozorio je da "namere Ruske Federacije ostaju nepromenjene" i da događaji iz prethodnih nedelja ukazuju na širok spektar mogućih incidenata.

Kukulino upozorenje izneto je nekoliko minuta nakon što je poljska vlada potvrdila planove o raspoređivanju do 10.000 vojnika za zaštitu kritične infrastrukture u okviru operacije "Horizont".

Ta odluka usledila je nakon sabotaže na železničkoj mreži tokom vikenda, za koju su poljski zvaničnici prethodno optužili ruske aktere.

General je poručio da će dodatne snage biti raspoređene na strateške lokacije širom zemlje i da će operacija imati preventivni karakter, s ciljem da se poveća otpornost Poljske na moguće oblike hibridnih napada tokom zimskog perioda.

(Tanjug)