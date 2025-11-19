Svet

FICO SE SASTAO SA RUTEOM: Slovačka želi da NATO ojača vazdušnu odbranu zemlje

В. Н.

19. 11. 2025. u 10:37

SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka želi da NATO ojača vazdušnu odbranu zemlje na istočnom krilu saveza.

Foto: Profimedia

Fico je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Bratislavi rekao da je u razgovorima branio stav da Slovačka sama treba da određuje tempo i strukturu svojih odbrambenih izdataka u narednim godinama, uprkos tome što većina članica povećava ulaganja u odbranu, preneo je Rojters. 

Takođe je ponovio protivljenje politike EU prema pomoći Ukrajini i naglasio da vlada neće direktno da isporučuje "smrtonosno oružje Kijevu, osim kroz komercijalne ugovore".

Kancelarija slovačke vlade saopštila je da je Fico tokom sastanka zatražio od Rutea jačanje vazdušne odbrane, bez navođenja dodatnih detalja.

Slovačka poslednjih godina radi na unapređenju svojih odbrambenih kapaciteta, uključujući nabavku sistema protivvazdušne odbrane iz Izraela i kupovinu borbenih aviona F-16, ističe Rojters.

Zemlja je u septembru, zajedno sa drugim državama EU na istočnom krilu, podržala ideju o "zidu od dronova" sa naprednom detekcijom.

(Tanjug)

