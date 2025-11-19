FICO SE SASTAO SA RUTEOM: Slovačka želi da NATO ojača vazdušnu odbranu zemlje
SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka želi da NATO ojača vazdušnu odbranu zemlje na istočnom krilu saveza.
Fico je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Bratislavi rekao da je u razgovorima branio stav da Slovačka sama treba da određuje tempo i strukturu svojih odbrambenih izdataka u narednim godinama, uprkos tome što većina članica povećava ulaganja u odbranu, preneo je Rojters.
Takođe je ponovio protivljenje politike EU prema pomoći Ukrajini i naglasio da vlada neće direktno da isporučuje "smrtonosno oružje Kijevu, osim kroz komercijalne ugovore".
Kancelarija slovačke vlade saopštila je da je Fico tokom sastanka zatražio od Rutea jačanje vazdušne odbrane, bez navođenja dodatnih detalja.
Slovačka poslednjih godina radi na unapređenju svojih odbrambenih kapaciteta, uključujući nabavku sistema protivvazdušne odbrane iz Izraela i kupovinu borbenih aviona F-16, ističe Rojters.
Zemlja je u septembru, zajedno sa drugim državama EU na istočnom krilu, podržala ideju o "zidu od dronova" sa naprednom detekcijom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
PROTESTI U ČEŠKOJ I SLOVAČKOJ: Ko ruši Babiša i Fica?
18. 11. 2025. u 18:48
PREMIJER SLOVAČKE: Nikada neću podržati plan EU da se Kijevu obezbede milijarde evra za rat
14. 11. 2025. u 21:11
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)