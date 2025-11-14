PRVI PUT PRIKAZAN Kineski šamar Zapadu: Stelt dron GJ-11 u letu sa J-20 i J-16D (VIDEO)

VAZDUHOPLOVNE snage Narodnooslobodilačke armije Kine (NOAK) objavile su u utorak mikrofilm povodom 76. godišnjice osnivanja, u kojem su prvi put prikazane vazdušne formacije koje se sastoje od stelt drona GJ-11, stelt lovačkog aviona J-20 i aviona za elektronsko ratovanje J-16D.

Foto printskrin Iks@Hurin92





Povodom 76. godišnjice osnivanja, NOAK je u utorak objavila mikrofilm pod nazivom „Dalekosežni snovi“. Kroz perspektivu obične porodice, mikrofilm prikazuje razvoj kineskog vazduhoplovstva. Mikrofilm je objavio snimak stelt drona GJ-11 koji se prvi put udružuje sa stelt lovačkim avionom J-20 i avionom za elektronsko ratovanje J-16D u vazdušnoj formaciji.

Mikrofilm je prikazivao scenarije u kojima je GJ-11 krenuo iz svog hangara, poleteo, a zatim formirao vazdušnu formaciju sa stelt borbenim avionom J-20 i avionom za elektronsko ratovanje J-16D. U mikrofilmu, GJ-11 je nazvan Xuanlong, dok je J-20 nazvan po svom dugo poznatom nadimku Weilong.

Operational GJ-11 CCA with J-20/16



"Still in testing" phase crowd in shambles https://t.co/x3nBd2VicX pic.twitter.com/joLAMVa8R2 — Hûrin (@Hurin92) November 11, 2025

Sa aerodinamičkim dizajnom letećeg krila, stelt jurišni dron GJ-11 je prvi put predstavljen na vojnoj paradi povodom Nacionalnog dana Kine održanoj u Pekingu 2019. godine.

Song Žongping, kineski stručnjak za vojna pitanja, rekao je u utorak za Global Times da najnoviji mikrofilm NOAK-ovog ratnog vazduhoplovstva pokazuje da je dron GJ-11 već dostigao određeni nivo operativnih sposobnosti u smislu rada sa pilotiranim avionima.

Trio kombinacija GJ-11, J-20 i J-16D je savršena, rekao je Song, objašnjavajući da avion za elektronsko ratovanje J-16D može da ometa i parališe neprijateljske radarske sisteme, dok lovac J-20 i dron GJ-11, koristeći svoje mogućnosti prikrivenosti, mogu da probiju neprijateljsku odbrambenu liniju i unište ključne ciljeve. Dron GJ-11 bi mogao da deluje kao produžetak letelice sa posadom, zalazeći dublje u zone visokog rizika.

Očekuje se da će ova kombinacija dodatno poboljšati sposobnosti NOAK-ovog ratnog vazduhoplovstva u razbijanju neprijateljskih sistema protivvazdušne odbrane, rekao je Song.

Vang Ja'nan, glavni urednik časopisa Aerospace Knowledge, veruje da bi ova kombinacija mogla da koristi i druge taktike.

Na primer, dron GJ-11 bi mogao da leti ispred letelice sa posadom i da obavlja naoružane izviđačke misije pre nego što J-16D i J-20 dolete. Druga mogućnost je da GJ-11 može da igra ulogu drona sa pilotom i da pruža zaštitu letelici sa posadom, rekao je Vang u utorak za Global Times.

New video out from the People's Liberation Army Air Force (PLAAF) of China shows the new GJ-11 stealth drone (UCAV), and also the J-20 stealth fighter firing a live PL-15 air-to-air missile: pic.twitter.com/wraDqyMOht — The STRATCOM Bureau (@OSPSF) November 11, 2025

Ovo je takođe prvi put da je Ratno vazduhoplovstvo Kineske narodne armije (NOAK) pokazalo svoje mogućnosti timskog saradnje između letelica sa posadom i bespilotnih letelica, primetio je vojni kanal Centralne kineske televizije (CCTV).

Vang je rekao da snimak, verovatno snimljen tokom vežbe, pokazuje da Ratno vazduhoplovstvo NOAK istražuje mogućnosti saradnje između letelica sa posadom i bespilotnih letelica, kao i nove taktike i metode. To odražava određeni nivo zrelosti u mogućnostima timskog saradnje NOAK Ratnog vazduhoplovstva.

GJ-11 nije jedini napredni dron koji je Kina razvila. Na vojnoj paradi povodom Dana pobede u Pekingu 3. septembra, Kina je prvi put prikazala više vrsta dronova za borbu i dronova za obezbeđivanje vazdušne nadmoći. Stručnjaci za vojna pitanja rekli su za Global Times da neke od bespilotnih letelica predstavljenih na paradi ne samo da imaju novi izgled, već i otelotvoruju nove koncepte, koji bi mogli da preokrenu postojeće scenarije vazdušne borbe i duboko promene budućnost vazdušne borbe.

Kina napreduje u razvoju dronova, a sve više bespilotne opreme ulazi u upotrebu. Biće zanimljivo videti kako napredne letelice sa i bez posade udružuju snage u složenim misijama, rekao je Vang.

Un passage dans un reportage de CCTV-7 montre la possible collaboration entre un J-20 biplace et des #drones GJ-11 à faible observabilité.



La représentativité est à confirmer. pic.twitter.com/9Xy8Q8KQOO — East Pendulum (@HenriKenhmann) October 12, 2022

Pored informacija koje se tiču drona GJ-11, mikrofilm NOAK-ovog ratnog vazduhoplovstva, takođe je sadržao neke druge nove snimke, kao što je scena lansiranja sa J-20 rakete vazduh-vazduh, kao i lansiranje protivvazdušne rakete HQ-20, koja je nedavno debitovala na vojnoj paradi povodom Dana pobede.

Poseban izveštaj CCTV-a u utorak otkrio je da je NOAK-ovo ratno vazduhoplovstvo razvilo novi sistem obuke, integrišući oružje i opremu u fizičkom svetu sa simulatorima obuke. Piloti i operateri koji koriste i pravu opremu i simulatore mogu zajedno da sprovode vežbe konfrontacije u mreži.

Drugi važni elementi u ovoj mreži za obuku, pored stvarnih i simuliranih snaga, su digitalne snage, koje su elementi veštačke inteligencije koji stalno uče iz unosa ljudskih pilota i operatera, što ih, prema izveštaju CCTV-a, čini izazovnijim za borbu nego protiv ljudi.

Lastest drone showcased in Chinese PLA Air Force's microfilm

To mark the 76th founding anniversary, the Chinese #PLA #AirForce released a microfilm titled "Far-Reaching Dreams" on Tuesday.

The microfilm released footage of a #GJ11 stealth #drone teaming up with a #J20 stealth… pic.twitter.com/WpFZLYygOc — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) November 11, 2025

Pre samo godinu dana, ratno vazduhoplovstvo Kine (NOAK) predstavilo je svoj novi stelt lovac J-35A na avio-sajmu Kina 2024. Song je rekao da je Ratno vazduhoplovstvo Kine doživelo brz razvoj tokom protekle godine zahvaljujući kontinuiranom napretku Kine u oblasti avijacije, elektronike, materijala i drugih tehnologija.

Ovo postavlja čvrst temelj za odbranu nacionalnog suvereniteta, bezbednosti i razvojnih interesa Kine, kao i za očuvanje mira i stabilnosti u regionu i svetu, rekao je Song.

(globaltimes.cn)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć