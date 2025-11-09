JAPAN POGODIO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Izdato upozorenje na cunami
ZEMLjOTRES jačine 6,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na dubini od 10 kilometara.Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija, prenosi Kjodo.
Očekuje se da bi obale prefekture Ivate mogao da pogodi talas od jednog metra. Građanima je savetovano da se sklone od obale.
Prema navodima očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se nije osetio jako, iako je trajao i do čitav minut. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
