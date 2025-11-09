Svet

JAPAN POGODIO SNAŽAN ZEMLJOTRES: Izdato upozorenje na cunami

V.N.

09. 11. 2025. u 09:44

ZEMLjOTRES jačine 6,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ЈАПАН ПОГОДИО СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Издато упозорење на цунами

Foto: Novosti

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na dubini od 10 kilometara.Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija, prenosi Kjodo.

Očekuje se da bi obale prefekture Ivate mogao da pogodi talas od jednog metra. Građanima je savetovano da se sklone od obale.

Prema navodima očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se nije osetio jako, iako je trajao i do čitav minut. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IGOR DODON ZA NOVOSTI: Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat
Svet

0 0

IGOR DODON ZA "NOVOSTI": Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat

NEPUNA dva meseca nakon pobede proevropske stranke PAS na parlamentarnim izborima u Moldaviji - stvarnost nije demantovala najmračnija predviđanja opozicije. Dobivši još jedan mandat potpune kontrole nad zemljom, stranka predsednice Maje Sandu, kaže u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" Igor Dodon, lider najveće opozicione Partije socijalista i bivši predsednik Moldavije, može sebi dozvoliti ono što je donekle oklevala da učini, kada je procenjivala izborne rizike.

09. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)

TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)