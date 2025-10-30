SAD PONOVO POKREĆE TESTIRANJA NUKLEARNOG ORUŽJA Tramp: "Ovaj proces mora početi odmah"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

Foto: Tanjug

U objavi na platformi Truth Social, neposredno pre ličnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Busanu, u Južnoj Koreji, Tramp je rekao da će "ovaj proces početi odmah", bez navođenja koje vrste testiranja nuklearnog oružja će se sprovoditi.

Tramp je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju više nuklearnih bojevih glava nego bilo koja druga zemlja, nakon što je preuzeo zasluge za "kompletno ažuriranje i renoviranje postojećeg oružja" tokom svog prvog mandata.

On je kazao da Rusija ima drugi najveći broj nuklearnih bojevih glava na svetu, a da je Kina "na dalekom trećem mestu, ali će biti izjednačena u roku od pet godina".

- Zbog ogromne razorne moći (nuklearnog oružja), mrzeo sam da to uradim, ali nisam imao izbora - rekao je Tramp.

Ruski predsednik Vladimir Putin juče je saopštio da je ta zemlja sprovela uspešno testiranje podvodnog drona - torpeda "posejdon" sa nuklearnim pogonom, čija snaga premašuje snagu interkontinentalne rakete "sarmat".

Dodao je i da da je Južnoj Koreji odobrio da izgradi podmornicu na nuklearni pogon.

Tramp, koji se tokom posete sastao sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom i drugim regionalnim liderima, takođe je rekao da je zvanični Seul pristao da kupi ogromne količine američke nafte i gasa, prenosi Rojters.

Tramp i Li su utvrdili detalje trgovinskog sporazuma između dve zemlje na jučerašnjem sastanku u Seulu.

Li je takođe tražio dozvolu SAD da Južna Koreja prerađuje nuklearno gorivo za pogon podmornica koje bi mogle da prate severnokorejske i kineske brodove duže vreme.

Prema ranije potpisanom sporazumu između SAD i Južne Koreje, Seulu je do sada bilo zabranjeno da prerađuje nuklearno gorivo bez saglasnosti SAD.

