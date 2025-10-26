ABAS POVLAČI KLJUČNI POTEZ: El-Šeih postaje privremeni naslednik i mogući budući lider Palestine

PREDSEDNIK Palestinske uprave Mahmud Abas izdao je novu novu ustavnu deklaraciju kojom se utvrđuje da će, u slučaju da on ne može da obavlja svoje dužnosti, potpredsednik Izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO), Husein el-Šeih, privremeno preuzeti funkciju predsednika, prenosi Arab Vikli.

Foto: Tanjug

Zvanična palestinska agencija VAFA objavila je uredbu u nedelju u kojoj se navodi da "u slučaju upražnjenosti funkcije predsednika Palestinske uprave i u odsustvu Palestinskog zakonodavnog saveta, potpredsednik Izvršnog komiteta PLO-a, koji je ujedno i potpredsednik Države Palestine, privremeno preuzima predsedničke dužnosti na period ne duži od 90 dana".

Tokom tog perioda, po uredbi, treba da se održe izbori za novog predsednika, međutim, ukoliko ne dođe do toga, taj period se može produžiti jednom i isključivo odlukom Palestinskog centralnog saveta.

Osamdesetdevetogodišnji Abas je rekao da je deklaracija doneta "sa ciljem da se zaštiti palestinski politički sistem, očuva otadžbina, obezbedi njena sigurnost i sačuvaju ustavne institucije" u slučaju upražnjenosti predsedničke funkcije.

- Ovom ustavnom deklaracijom potvrđujemo princip podele vlasti i mirne smene vlasti putem slobodnih i poštenih izbora - izjavio je on.

Nova deklaracija poništava prethodni ukaz iz 2024. godine, kojim je kao privremeni naslednik bio imenovan Ravi Fatuh, visoki funkcioner Fataha. Ta odluka je u to vreme bila tumačena kao pokušaj da se spreči da nasledstvo pređe na Aziza Dveika, predsednika neaktivnog Palestinskog zakonodavnog saveta (PLC) koji je povezan sa Hamasom.

PLC je neaktivan od 2007. godine kada je Hamas nasilno preuzeo vlast u pojasu Gaze.

Prema Palestinskom osnovnom zakonu, predsednik tog saveta bi uobičajeno privremeno preuzeo predsedničku funkciju u slučaju smrti ili ukoliko predsednik nije sposoban da bude na toj funkciji.

El-Šeih, visoki član Fataha i jedan od najbližih Abasovih saradnika, imenovan je za njegovog zamenika u PLO-u u aprilu, što je bilo prvo takvo imenovanje u gotovo 50 godina.

Ova odluka dodatno učvršćuje njegovu poziciju kao jednog od najmoćnijih ljudi u palestinskoj političkoj hijerarhiji i budućeg kandidata za poziciju predsednika.

Nova ustavna deklaracija se tumači kao deo Abasovih napora da obezbedi mirnu tranziciju vlasti i očuva institucionalni kontinuitet usred rastuće neizvesnosti oko pitanja nasledstva u palestinskom rukovodstvu, pišu lokalni mediji.

