TRAMP SE NE ZAUSTAVLJA: Spremio nove sankcije Rusiji, stupiće na snagu u oovm slučaju

25. 10. 2025. u 15:46

ADMINISTRACIJA predsednika SAD Donalda Trampa pripremila je dodatne sankcije Rusiji koje bi mogla da upotrebi za ciljanje ključnih oblasti ruske ekonomije ukoliko Kremlj nastavi da odlaže završetak rata u Ukrajini, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik SAD upoznat sa ovim pitanjem.

Foto: Tanjug

Zvaničnici SAD takođe su poručili svojim evropskim partnerima da podržavaju korišćenje zamrznutih ruskih sredstava za kupovinu američkog oružja za Ukrajinu, a Vašington je započeo interne razgovore o iskorišćavanju ruske imovine koja se nalazi u SAD za podršku ratnim naporima Ukrajine, prenosi Rojters.

Iako nije jasno da li će Vašington zaista sprovesti bilo koju od tih mera u kratkoročnom periodu, izvesno je da unutar administracije postoji dobro razvijen arsenal instrumenata za dalje pojačavanje pritiska na Rusiju nakon što je Tramp u sredu uveo sankcije Moskvi, prvi put otkako se u januaru vratio na čelo zemlje.

Tramp se pozicionirao kao globalni mirotvorac, ali je priznao da je pokušaj da se okonča rat u Ukrajini duži od tri godine i izazovniji nego što je očekivao.

Evropski saveznici se nadaju da će SAD nastaviti da pojačavaju pritisak na Moskvu razmatrajući istovremeno svoje nove poteze. Jedan visoki, neimenovani američki zvaničnik rekao je za Rojters da bi Tramp voleo da vidi da evropski saveznici preduzmu naredni veliki korak protiv Rusije.

Prema njegovim rečima, Tramp će verovatno pauzirati na nekoliko nedelja akcije protiv Rusije da bi procenio efekat sankcija uvedenih prošle srede.

Te sankcije, koje su usmerene na naftne kompanije Lukoil i Rosnjeft, izazvale su skok cena nafte za više od dva dolara po barelu i naterale glavne kineske i indijske kupce ruske nafte da potraže alternativne dobavljače.

(Tanjug)

