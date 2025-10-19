Svet

"NEĆEMO TO DOZVOLITI" Đorđa Meloni: Postoje sile koje pokušavaju da podele Italiju i SAD, to nazivaju "vouk kulturom"

В.Н.

19. 10. 2025. u 14:19

POSTOJE sile koje pokušavaju da podele Italiju i Sjedinjene Američke Države, da preoblikuju njihovu istoriju i unište njihove zajedničke tradicije, a to nazivaju "vouk" kulturom, izjavila je italijanska premijerka Đorđa Meloni u video-poruci upućenoj povodom 50. godišnjice Nacionalne italijansko-američke fondacije u Vašingtonu.

НЕЋЕМО ТО ДОЗВОЛИТИ Ђорђа Мелони: Постоје силе које покушавају да поделе Италију и САД, то називају воук културом

Foto: ATA images, Profimedia

"To je pokušaj da se izbriše ključni deo istorije Italoamerikanaca i da im se uskrati posebno mesto koje zauzimaju u ovoj zemlji. Nećemo to dozvoliti. Kolumbov dan ostaje", istakla je Meloni, prenosi Ansa.

Ona je zahvalila predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu što je ove godine obnovio ovu proslavu. Meloni je citirala Trampove reči da dok SAD slave Kolumbovo nasleđe, takođe, priznaju doprinos bezbrojnih Italoamerikanaca koji su, poput njega, neumorno doprinosili američkoj kulturi i načinu života.

Kako je navela, Tramp je kazao da i danas Sjedinjene Američke Države i Italija dele posebnu vezu, ukorenjenu u bezvremenskim vrednostima vere, porodice i slobode.

"Lepo rečeno, predsedniče Tramp, hvala vam", istakla je italijanska premijerka. Ona je navela da SAD i Italija zajedno nisu samo saveznici, već stubovi slobodnog sveta.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!