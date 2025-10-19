"NEĆEMO TO DOZVOLITI" Đorđa Meloni: Postoje sile koje pokušavaju da podele Italiju i SAD, to nazivaju "vouk kulturom"
POSTOJE sile koje pokušavaju da podele Italiju i Sjedinjene Američke Države, da preoblikuju njihovu istoriju i unište njihove zajedničke tradicije, a to nazivaju "vouk" kulturom, izjavila je italijanska premijerka Đorđa Meloni u video-poruci upućenoj povodom 50. godišnjice Nacionalne italijansko-američke fondacije u Vašingtonu.
"To je pokušaj da se izbriše ključni deo istorije Italoamerikanaca i da im se uskrati posebno mesto koje zauzimaju u ovoj zemlji. Nećemo to dozvoliti. Kolumbov dan ostaje", istakla je Meloni, prenosi Ansa.
Ona je zahvalila predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu što je ove godine obnovio ovu proslavu. Meloni je citirala Trampove reči da dok SAD slave Kolumbovo nasleđe, takođe, priznaju doprinos bezbrojnih Italoamerikanaca koji su, poput njega, neumorno doprinosili američkoj kulturi i načinu života.
Kako je navela, Tramp je kazao da i danas Sjedinjene Američke Države i Italija dele posebnu vezu, ukorenjenu u bezvremenskim vrednostima vere, porodice i slobode.
"Lepo rečeno, predsedniče Tramp, hvala vam", istakla je italijanska premijerka. Ona je navela da SAD i Italija zajedno nisu samo saveznici, već stubovi slobodnog sveta.
