SITNI LOPOVI Prema podacima policije Ukrajine: Iz skladišta u ukrali pola miliona komada oružja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 10. 2025. u 10:41

SITNI lopovi ukrali su iz skladišta u Ukrajini pola miliona komada oružja, a takođe se preprodaju strane isporuke oružja, saopštio je na sžom Telegramu predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

СИТНИ ЛОПОВИ Према подацима полиције Украјине: Из складишта у украли пола милиона комада оружја

Foto: Profimedia

Mirošnik je prokomentarisao podatke Nacionalne policije Ukrajine, prema kojima je u Ukrajini od februara 2022. godine ukradeno ili izgubljeno skoro pola miliona jedinica oružja. Najveći broj izgubljenog oružja su automatske puške – skoro 150.000, više od 29.000 mitraljeza i skoro 19.000 bacača granata. Više od polovine (58 odsto) nestalog oružja je strane proizvodnje.

-Pola miliona komada oružja ukradeno je iz skladišta i skrovišta u Ukrajini. I to bez učešća "državnih zvaničnika". To je oružje koje su unutar zemlje ukrali "sitni lopovi", objasnio je on.

Diplomata je dodao da se krađa i preprodaja stranih isporuka oružja dešavaju van policijske kontrole i u mnogo većim razmerama.

-Time se već bave najviši zvaničnici režima u koordinaciji sa obaveštajnim službama dobavljača, rekao je on.

-Tih pola miliona spada u kategoriju – "malo za sebe“, zaključio je Mirošnik.

sputnikportal.rs

