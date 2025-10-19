SITNI LOPOVI Prema podacima policije Ukrajine: Iz skladišta u ukrali pola miliona komada oružja
SITNI lopovi ukrali su iz skladišta u Ukrajini pola miliona komada oružja, a takođe se preprodaju strane isporuke oružja, saopštio je na sžom Telegramu predstavnik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.
Mirošnik je prokomentarisao podatke Nacionalne policije Ukrajine, prema kojima je u Ukrajini od februara 2022. godine ukradeno ili izgubljeno skoro pola miliona jedinica oružja. Najveći broj izgubljenog oružja su automatske puške – skoro 150.000, više od 29.000 mitraljeza i skoro 19.000 bacača granata. Više od polovine (58 odsto) nestalog oružja je strane proizvodnje.
-Pola miliona komada oružja ukradeno je iz skladišta i skrovišta u Ukrajini. I to bez učešća "državnih zvaničnika". To je oružje koje su unutar zemlje ukrali "sitni lopovi", objasnio je on.
Diplomata je dodao da se krađa i preprodaja stranih isporuka oružja dešavaju van policijske kontrole i u mnogo većim razmerama.
-Time se već bave najviši zvaničnici režima u koordinaciji sa obaveštajnim službama dobavljača, rekao je on.
-Tih pola miliona spada u kategoriju – "malo za sebe“, zaključio je Mirošnik.
sputnikportal.rs
